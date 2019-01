El Príncipe William confiesa abiertamente sus problemas de salud mental

Hace unos días pudimos ver al Príncipe William participar en una de las mesas panel de la World Economic Forum (Foro Económico Mundial), en Davos, Suiza; para hablar sobre la salud mental.

Si bien uno pensaría que la Realeza es ajena a este tipo de enfermedades, William confesó haber batallado con ciertos problemas psicológicos desde que se convirtió en padre. Y es que como recordarás el Duque concluyó su formación como piloto militar de la Royal Air Force en 2008 y posteriormente trabajó como piloto de ambulancias aéreas.

Definitivamente después de esta experiencia hubo afecciones psicológicas que él no reconoció hasta el momento en el que nacieron sus hijos.

"Todavía me resulta muy difícil hablar de ello. Es algo con lo que me emociono mucho, porque está directamente relacionado con mis hijos y es muy duro recordarlo".

De hecho, durante la plática confiesa que lo que le hizo llegar al límite fue “la relación entre el trabajo y la vida personal”.

"Empecé a tener sentimientos que hasta entonces no había tenido nunca. Me sentía triste y deprimido por esa familia en particular". Haciendo referencia a un rescate en el que murió ahogado en el río un chico de 16 años.

De igual forma, mencionó la importancia de quitar el estigma de hablar sobre la salud mental. “Por alguna razón a la gente le da vergüenza hablar de sus emociones. Especialmente a los británicos [...] Deberíamos hablar de ello y acabar con el estigma".

"Si no hubiera tomado la decisión que tomé entonces, habría ido cuesta abajo y habría tenido que preocuparme de mi salud mental mucho más".

Por último, también habló sobre cómo las generaciones pasadas heredaron a las siguientes que la mejor manera de afrontar los problemas era no hablar de ellos, y es hasta ahora que las nuevas generaciones se han dado cuenta de que esa no es forma de superarlo, no es normal sentirse así y hay que hablar de ello para resolverlo.