Agencias/ Diario La Verdad CANCÚN, Q. Roo.- El Hanal Pixán es una tradición maya que no debe morir. Dignatarios mayas han resaltado la importancia de las celebraciones autóctonas como lo es el Hanal Pixán, tradición maya que está por celebrarse. Y a pocos días de esta celebración, aseguran que es una tradición que no debe morir.

“Dentro de nuestras festividades, de acuerdo a los ajustes del calendario gregoriano, se celebra 10 días en el mes de octubre y 10 días en el mes de noviembre, es decir en maya es un mes o uinal porque para nuestro pueblo los meses son de 20 días”, detalló el sacerdote.

“Los pueblos mayas consideramos que en estos días se abre el inframundo, lo que los cristianos conocen como ‘el infierno’ y es muy especial porque los difuntos tienen la oportunidad de vacacionar 20 días”, explicó Luis Nah.

“Si estás en la costa, entre los campechanos, celebran con panes de cazón que es carne de este pescado, con tomate. En el centro, en los límites de Yucatán, en Campeche, hacen el pastel de pollo, eso es para los adultos”, dijo el sacerdote, mientras que a las esencias de los niños, se les ofrecen alimentos como tamales, dulces, etc.

Flor de los muertos

El 'Día de muertos' es una celebración única en América pues en ninguna parte, además de México, se celebra. Un sacerdote maya ha dicho que el Hanal Pixán es una tradición maya que no debe morir. Además de que es una celebración maya con una duración de aproximadamente 20 días.Para los mayas el Hanal Pixán es una celebración que da apertura al inframundo o el infierno.A pesar de la duración del Hanal Pixán, actualmente las poblaciones mayas lo han sintetizado. Pues celebran el Día de Muertos únicamente el 1 y 2 de noviembre. Hay que señalar que el 'Hanal Pixán' se festeja, en algunas regiones, el 31 de octubre para los niños y lleva el nombe de 'U Hanal Palal'. Siendo el 1 de noviembre el que se dedique a los mayores y está denominado 'U Hanal Nucuch Uinicoob'. El día 2 de noviembre, es el ““, jornada en la que algunos pueblos hacen una “misa pixán” dedicada a las ánimas. Else celebra en los pueblos mayas de los estados de la, donde se habla el mismo lenguaje, aunque éste como la gastronomía cambia de región en región.Por último, el sacerdote explicó que la tradicional “flor de muerto”, que se coloca en los altares para los difuntos y es más conocida por su nombre náhuatl como), se da en todas las latitudes y en todos los climas. "Para nosotros se llamay representa el color, coincidiendo con las fechas de lo que ofrendamos”, dijo. Para los pueblos mayas el altar para los muertos, no puede faltar en estas fechas y debe de tener la flor de muerto, el agua, el chocolate, los pasteles de pollo. Esto para poder celebrar con gusto a quienes ya se fueron y viven en un lugar descansando.