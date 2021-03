El "Distanciamiento psicológico" y sus beneficios para la salud mental

Incluso si te consideras el tipo de persona que ve el vaso medio lleno, los pensamientos negativos a veces pueden ser realmente difíciles de sacudir. Tal vez usted mismo sea la fuente del parloteo cínico y repetitivo.

Esto puede incluye, decirse a sí mismo que no es lo suficientemente bueno o no dejar pasar un error que cometió hace semanas. ¿El secreto para detener estos pensamientos intrusivos e improductivos? El distanciamiento psicológico.

"Tomar distancia" de los problemas puede ayudar a la salud mental

En su forma más simple, el distanciamiento psicológico significa mirar algo desde el punto de vista de un extraño, como un amigo. Esto podría evitar que el diálogo interno se vuelva persistente o incluso una crisis emocional.

De esta manera, prevenimos el mal humor, ansiedad y depresión, todo lo cual ejerce presión sobre las relaciones personales. Pero, ¿puede algo así de simple detener realmente los pensamientos negativos? Según la ciencia, sí.

El distanciamiento psicológico detiene los pensamientos obsesivos

La razón por la que nos enfocamos tan intensamente en los pensamientos negativos es trabajar con ellos. "No nos enfocamos en ellos por la alegría de ser miserables", dice el especialista Ethan Kross.

Pero explica que el problema es que nuestras emociones personales se interponen en el camino de la resolución objetiva de problemas, lo que retrasa la rapidez con la que dejamos de reflexionar sobre ello en nuestras mentes y seguimos adelante.

"Lo que sabemos de la investigación científica es que dar un paso atrás conduce a una perspectiva más objetiva", dice. "Es difícil hacer eso cuando estamos tan inmersos en la emoción".

Pensamientos obsesivos pueden llevar a crisis emocionales

Otros estudios científicos han demostrado que ver un problema desde una perspectiva diferente reina en la respuesta de lucha o huida, logrando calmar no solo la mente, sino también el cuerpo.

Pero, ¿qué hay de recurrir a alguien en busca de un punto de vista externo real? Depende de a quién busques para pedirle consejo. "El truco es averiguar con quién hablar y qué tipo de conversación tener", dice el Dr. Kross.

"Las mejores conversaciones hacen dos cosas: expresar tus emociones, pero luego la persona te empuja a ampliar tu perspectiva".

Otras formas de crear distancia psicológica

Además de cambiar su punto de vista y ver una situación inquietante desde un ángulo diferente, hay otras formas de crear distancia psicológica. Uno se está hablando a sí mismo a través de algo en tercera persona.

Por ejemplo, en lugar de pensar, "¿por qué le grité a mi pareja hoy?" piensa: "¿Por qué estallaste contra tu pareja hoy?" Puede sonar ridículo, pero las investigaciones muestran que es una forma eficaz de crear distancia emocional.

Distancia emocional puede lograrse "hablando contigo mismo"

El uso de la palabra "yo" está más vinculado a la depresión que el uso de la tercera persona. Además, otra forma de crear distancia es con el tiempo, es decir, no actuar, hablar o mostrar tu reacción a un problema de inmediato.

Se ha demostrado científicamente que incluso dar un paseo corto conduce a un pensamiento más claro, según un estudio publicado en The Journal of Personality and Social Psychology.

El factor subyacente de estos métodos se reduce a crear una distancia emocional entre usted y lo que esté causando la crisis. Si bien ciertamente puede ser necesario un poco de experimentación para descubrir qué método funciona mejor para usted.

