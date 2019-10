¿El Día de Muertos una fecha para celebrar?

El día de muertos es una celebración tradicional mexicana, declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad en 2008 por la UNESCO, es una de nuestras tradiciones más antiguas y representativas del país. Y tiene lugar los días 1 y 2 de noviembre de cada año.

En estos días los vivos se encuentran con sus familiares y amigos fallecidos, y los reciben con las mejores honras, es una fiesta para celebrar la vida después de la muerte.

Los orígenes del día de muertos son muy antiguos, los pueblos prehispánicos de Mesoamérica ya lo celebraban, con la llegada del cristianismo los ritos ancestrales se fueron mezclando con la tradición católica y el día de todos los santos, dando lugar al día de muertos tal y como lo conocemos hoy.

En la mitología azteca Mictecacíhuatl (la dama de la muerte) es la reina del Mictlán, que es el nombre con el que se conoce a la región de los muertos, ella junto con su rey dan bienvenida a las almas, antes de llegar a ella los difuntos deben atravesar un largo y doloroso viaje por el camino de los muertos, una vez que terminan su trayectoria se encuentran con los reyes del Mictlán quienes les permitirán disfrutar del descanso eterno.

Fecha de altares con ofrendas para nuestros seres queridos.

El día de muertos no se celebra igual en todos los sitios, cada región tiene distintas tradiciones, pero todas tienen en común varias características, la primera es que toda la familia debe estar reunida para dar bienvenida a las almas, se visita el panteón y se arreglan las tumbas.

También se ponen altares con distintas ofrendas para cada familiar o amigo difunto que queremos celebrar, en estos altares se pone la foto de la persona difunta, agua ya que el camino que estas almas deben atravesar para llegar a reunirse con nosotros es muy largo y cansado, las almas llegan sedientas.

Se usan veladoras que simbolizan el fuego y la luz. El 1 de noviembre se coloca la comida que le gustaba al difunto, tequila, mezcal, flor de cempasúchil que representa el camino a casa, además del incienso que sirven también como guía olfativa para las almas.

Uno de los símbolos más especiales de estas fechas es el pan de muerto, ya que este solo se puede encontrar en esta temporada, es un pan dulce que tiene figuras de huesos hechas con pan a los lados que representan los huesos de los difuntos, además de un círculo en el centro que representa el cráneo.

Esta experiencia es algo único, ya que representa una fecha de celebración, la muerte no es algo a lo que debamos temer o llorarle, si no más bien respetar, y es así del por que se llevan a cabo estas celebraciones en donde recordamos y extrañamos a todos nuestros seres queridos que ya no están con nosotros.

