El Corte Inglés: Cremas, geles y espumas para afeitar ¡Las mejores!

El afeitarse se ha vuelto una tendencia que muchos hombres siguen, el cuidado de la barba y todo lo que se refiere a ella con cremas, gel o incluso espumas y está claro que es un disfrute para muchos, por eso, en La Verdad Noticias, te damos las mejores cremas, geles y espumas para esa parte de tu rostro.

Elección del producto adecuado

La elección de un producto adecuado es sin duda parte importante ya que esto te ayudará a proteger e hidratar la piel, reducir la irritación y también hagan que la experiencia poco emocionante de pasar cuchillas por tu rostro sea más fácil y placentera.

Crema de afeitar

The Ritual of Samurai es una crema de afeitar que no hace espuma y que no necesita cepillo para su aplicación, lo que la hace ideal para un afeitado rápido por las mañanas. Con sus ingredientes de albahaca y ginseng, ayuda a mantener la piel fresca y libre de irritación. Crema disponible en El Corte Inglés por 19,90 euros.

La espuma para afeitar con aloe vera, es una buena opción para tu barba. foto: 20minutos

Espuma Foam

Shaver de Biotherm, es una nueva espuma de afeitar evita microlesiones e inflamación, al tiempo que limita el enrojecimiento y la sensación de ardor gracias a sus propiedades cicatrizantes y reparadoras de la piel.

Espuma disponible por 15,60 euros.

Gel para afeitar con aloe

El gel de Clinique for men, rico en sábila que suaviza y protege el rostro para una afeitada suave y al ras, libre de aceites para usar con cualquier tipo de piel y evitar la hiperhidratación que puede generar la aparición de acné.

Gel disponible por 22,50 euros.

Gel para barba de Clinique for men. foto: thcdn

Gel para afeitado

El gel en espuma de Maximum Comfort de LAB Series, tiene una fórmula avanzada que prepara la barba y acondiciona la piel para un afeitado cómodo. Además, deja la piel aliviada con una hidratación refrescante combatiendo así la fricción que se da en el afeitado. Gel disponible por 22 euros.

Cooling shave cream

Para una sensación refrescante durante el afeitado, te recomendamos American Crew, ya que su fórmula de acondicionamiento proporciona la máxima protección para la piel seca gracias a las vitaminas que combinan antioxidantes y agentes hidratantes.

Shave cream disponible por 15,72 euros

Crema para barba American Crew. foto: shopify

Crema afeitado

Enriquecida con aloe Close Shavers Cream Blue de Kiehl's, esta crema prepara la piel para el afeitado humectándola a profundidad, también es ideal para las pieles sensitivas o con exceso de aceite.

Crema disponible por 16,15 euros.

Disfruta tus productos para afeitar

Estos productos esenciales para afeitar, deben de sumarse a tu kit para rasurar y notarás la diferencia día a día en tu afeitado diario, así no tendrás más la piel irritada y tendrás una piel más sana y libre de vello.