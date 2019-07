El Ácido Linoleico Conjugado y sus beneficios en el cuerpo

¿Alguna vez has escuchado sobre el Ácido Linoleico Conjugado (ALC)? De acuerdo con diversos estudios ayuda a reducir la grasa corporal, suprime el apetito, promueve la salud cardiovascular y tiene un efecto anticancerígeno, no obstante, muchas de sus propiedades no están completamente demostradas.

A pesar de ello, podemos decir que el ALC es un ácido graso esencial ligeramente modificado, lo que lo convierte en una sustancia con efectos saludables para el organismo, entre ellos podemos mencionar:

Efecto hipolipemiante y anti-teratogénico

Aunque sólo se han estudiado estos efectos en modelos animales, se cree que el ALC ayuda a disminuir los niveles de lípidos en la sangre (hipolipemiante) y evita afectaciones en el feto de mujeres embarazadas (anti-teratogénico) debido a su acción hipocolesterolémica e hipertrigliceridémica.

El Ácido Linoleico Conjugado y sus beneficios en el cuerpo

Efecto anti-diabetógeno

Diversos estudios han comprobado que el ácido linoleico conjugado ejerce un efecto similar al de ciertos fármacos contra la diabetes y de acuerdo con los ensayos clínicos en pacientes con diabetes tipo 2, ayuda a disminuir de forma importante la glucosa, la leptina, el índice de masa corporal y el peso.

Efecto anti-adipogénico

Está comprobado que el ALC reduce la grasa corporal, he hecho, es posible que promueva una ingesta de alimentos menor e incremente el gasto energético, no obstante, cuando se le ha administrado a personas no obesas, no se han observado cambios significativos en su grasa corporal.

El Ácido Linoleico Conjugado y sus beneficios en el cuerpo

Potencia el sistema inmune

Se dice que este ácido graso incrementa ciertas inmunoglobulinas (células que reconocen a las sustancias extrañas y antígenos), por lo que podría servir para prevenir o tratar algunas alergias alimentarias, sin embargo, se trata de un descubrimiento reciente y aún no existen estudios que lo respalden.

Efecto anticancerígeno

Esta propiedad es una de las más estudiadas y se ha comprobado que el ALC tiene un efecto antitumoral; es antioxidante, incrementa la respuesta inmunitaria, inhibe la angiogénesis y la metástasis, e incrementa la apoptosis (muerte celular).

Te podría interesar: Diente de León: remedio contra la diabetes y el cáncer

El Ácido Linoleico Conjugado y sus beneficios en el cuerpo

Mineralización ósea

Por último, estudios recientes han evidenciado la posible utilidad de esta sustancia para tratar la sarcopenia (pérdida degenerativa de masa muscular y fuerza al envejecer) y la osteoporosis (disminución de la densidad de masa ósea). Además, ejerce su función sobre el cartílago articular.

Dale click a la estrella de Google News y síguenos.