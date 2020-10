El AMOR de tu vida aparece entre los 27 y 35 años, expertos

En el estudio de las matemáticas del amor, Hannah declara un rango de edad para la llegada del amor de tu vida. | La Verdad / cortesías

Muchas personas se preguntan cuándo será que llegue el amor de su vida y es una pregunta muy recurrente en la vida amorosa de todos, pues una especialista, Hannah Fry dice que la respuesta viene de las matemáticas por medio de una teoría que ha desarrollado y justificado. Descubre esta teoría aquí, en La Verdad Noticias.

El amor y las matemáticas

Hannah desarrolló una teoría matemática llamada 'teoría de la parada óptima', para responder a esta pregunta, válida tanto para las relaciones heteroafectivas como para las homo-afectivas.

Durante la conferencia TEDTalk que protagonizó llamada 'Las matemáticas del amor', la investigadora británica explicó en su teoría que para encontrar a su media naranja, es necesario rechazar al primer 37% de las relaciones que pasarán por tu vida amorosa (el 100% corresponde a todas las relaciones que tendría de los 15 a 35 años) lo que facilitará la elección de tu pareja ideal.

En esta teoría la especialista demuestra con matemáticas la edad para encontrar al amor de tu vida. foto: okchicas

Hannah Fry, después de rechazar el 37% de parejas iniciales, puedes optar por casarte con la persona que luzca mucho mejor que el resto de los demás y olvidarte de si existe la posibilidad de la aparición de nuevos o mejores candidatos como pareja a futuro.

“Debes elegir la siguiente persona que parezca mejor que todos los que has visto antes”

Y agrega que se puede demostrar matemáticamente que esta es la mejor manera de maximizar tus posibilidades de encontrar la pareja perfecta».

Peces, humanos y amor

La especialista compara el comportamiento humano en las relaciones con los peces cuando buscan parejas para aparearse. Ya que según las matemáticas, hay grupos de peces que usan un comportamiento similar a la teoría de parada óptima pues ellos rechazan al primer 37% de parejas que se encuentran en reproducción.

“Eligen al primer pez que aparece, pero suelen elegir uno mucho más grande”

De acuerdo a Hannah, los seres humanos actúan de manera similar a los peces, aunque es un comportamiento inconsciente.

Hannah comenta que en elamor, nuestro comportamiento es parecido al de los peces. foto: outofworld

Comenta que esperamos un tiempo para comprender el mercado cuando éramos jóvenes y sólo comenzamos a buscar candidatos de manera seria para el matrimonio cuando nos acercamos a los 30 años.

Fry presentó algunos posibles riesgos de conocer al amor de tu vida después de los primeros 37% de parejas. Una de las preguntas planteadas por Hannah es: ¿qué pasa si la pareja perfecta aparece antes de que la persona experimente el 37% de los amores? Y responde diciendo que si sigues la teoría, me temo que no aparecerá nadie que sea mejor que los que has visto. Seguirías rechazando a todos y terminarías muriendo solo.

TE PUEDE INTERESAR:Así eres en el AMOR e intimidad, según el horóscopo chino

������������ Aprende de estos sencillos consejos para formar un amor sano. ☺������https://t.co/oxT513rvDt — La Verdad Noticias (@LvdNoticias) October 1, 2020

Hannah también pregunta ¿qué hacer si la persona que aparece después de la fase de rechazo al amor es aburrida? Y contesta diciendo que si sigues la teoría, me temo que tendrás que casarte con ella y poner fin a una relación que está por debajo del ideal. Es por estas razones que ella advierte que esta teoría matemática no es precisa al 100%.