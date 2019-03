El 50% de las mujeres suele tener una pareja de repuesto por si una falla.

De acuerdo a un estudio realizo por la empresa de investigación, One Poll, se reveló que un 50% de las mujeres suele tener una pareja de repuesto por si la otra persona falla en la relación, por si no las satisface o por si el amor no es tan grande como se cree.

Este resultado se obtuvo después de una investigación hecha a mil mujeres y arrojó resultados sobre lo que opinan en materia de vida de pareja, de esta manera el principal hallazgo fue que una de cada dos mujeres tiene un plan B en caso de que la relación con su actual pareja no funcione.

Un plan B.

Las mujeres participantes en el estudio declararon que en muchas ocasiones su "pareja de repuesto" era algún ex, viejos amigos, ex maridos y/o compañeros de trabajo, a quien sabían que podían acudir en caso de necesitarlo o quererlo.

Además de esta revelación, se descubrió que el 20% declaró que dejaría de considerar a su “pareja de repuesto” si sus parejas actuales mostraran mayor compromiso en su relación, pero las mujeres casadas son las más propensas a tener un plan B.

También una de cada cuatro mujeres admitió que su actual pareja conoce a su "pareja de repuesto" y solo el 10 % de las mujeres declaró que tenía sentimientos fuertes por su "pareja de repuesto" e incluso le había prometido amor eterno.