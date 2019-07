El 40% de perros y gatos en el mundo que son mascotas tienen obesidad

Las mascotas también pueden estar en riesgo por obesidad y sobrepeso, según indico un reciente estudio donde se mostró que un 40% de los perros y gatos tienen este padecimiento, que puede afectar en desarrollo, crecimiento y en su bienestar, causándoles problemas cardiacos que pueden llevar a su muerte.

Según la empresa mexicana Marketing de Royal Canin, en su estudio explicó que tan solo se estima que, de tres mil mexicanos, el 78% admitió que le dan un antojito a sus mascotas sin conocer el impacto que tendrá en su peso, es decir algún pedazo de lo que están comiendo en diferentes momentos, cuando las mascotas se acercan.

De acuerdo con Pilar Correa, directora de ventas de la empresa, el sobrepeso es el problema número uno en perros y gatos a nivel mundial, por lo que ver a las mascotas más gorditas parece algo gracioso, pero es un tema de salud que se debe tratar.

“Los mexicanos todo lo queremos celebrar con comida, pero sobrealimentar a nuestros perros y gatos no es consentirlos”, externó la directora.

Además de esto, la investigación reveló que un 14% de las personas no sabe reconocer si su perro o gato tiene un problema de peso, además de esto un 27% de los dueños no saben cuánto pesa su mascota y 21% aunque lo supieran definitivamente no aceptarían que su que su mascota está obesa.

Según la empresa mexicana, el 56% de los dueños aseguraron que la cantidad de alimento es la ración correcta que debe comer su perro o gato, un porcentaje del 29% la desconoce y tan solo el 16% le deja comida a libre demanda, de tal manera que el 98%de las mascotas no están diagnosticadas como enfermas, y solamente 11% tiene alguna dieta para atender un posible problema de obesidad.

