Ejercicios y consejos para mantener la buena MEMORIA

¿Quieres mantener en buenas condiciones tu memoria?, el director del canal ‘Mente en forma’ especializado en gimnasia mental compartió siete puntos cruciales para que puedas explotar todo el potencial de tu cerebro y con ello, evitar el desgaste cognitivo que con el tiempo se presenta a causa del estrés o edad, así que ¡no te los pierdas!, ¿son ejercicios fáciles?

Ejercicios para mantener la buena memoria

¡Olvídate de la calculadora!

Si quieres cuidar tu memoria, lo mejor es que comiences a usar tu mente cada vez que puedas, y una forma sencilla de hacerlo es hacer operaciones básicas, es muy fácil puedes hacerlo al ir de compras o hacer cualquier otra actividad que lo requiera sin apoyarte en la calculadora, así tu habilidad numérica estará en forma y con ello tu ¡mente también!

¿Qué tal eres para recordar nombres?

Tal vez no lo sabías, pero en este momento ya has olvidado algunos nombres de personas, familiares o amigos que no frecuentas tan seguido, tal vez solo sabes sus apodos, pero ¿cuál es su nombre completo o al menos su primer apellido?, un buen ejercicio mental es tratar de recordar todo los más que puedas, también trata de recordar cómo se llaman las personas que lo has vinculado contigo, ¡será todo un desafío!

¡Ejercita también tu cuerpo!

En La Verdad Noticias te recomendamos no solo centrar tu atención en estimular tu cerebro para no perder la memoria, también será muy útil para tu salud mental si físicamente te encuentras en forma, así que comienza una rutina ¡tu mente te lo agradecerá!

Alimentarte sanamente y hacer ejercicio te ayudará a mantener tu memoria en forma. Foto: psicoactiva.com

¿Cuidas la alimentación de tu cerebro?

Si deseas tener una buena memoria, no tienes que olvidar la alimentación que le das a tu cerebro, ya que solo esta puede combatir la oxidación que con el paso del tiempo genera el deterioro cognitivo, para evitarlo consume alimentos llenos de Omega 3 y antioxidantes que fortalezcan las conexiones neuronales, algunas de esas pueden ser:

Pescados como el salmón Uvas Manzanas Arándanos Almendras Frutos rojos Avellanas Almendras Nueces

Ejercítate con números de lotería

Una buena manera de desafiar tu mente es tratar de aprenderte varios números de lotería, esto te dará la posibilidad de que memoria de fortalezca, así que ¡atrévete a realizar este reto!

¿Cada cuánto sonríes?

Si deseas tener una mente más hábil debes sonreír, ya que cada vez que sientes emociones agradables el cerebro está más dispuesto a aprender, y eso hace más fácil que las redes neuronales se adapten a los cambios, por lo que el aprendizaje te será más sencillo.

