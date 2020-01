Ejercicios que no te ayudan del todo para bajar de peso y ponen en riesgo tu salud. (Foto cortesía Eshi)

Estamos a mitad del primer mes del 2020, y seguramente ya estás haciendo algo al respecto para cumplir uno de tus propósitos de Año Nuevo: Bajar de peso, cosa que es algo muy bueno, sin embargo podrías estar haciendo algunos ejercicios que no son de gran ayuda para y que podrían poner en riesgo tu salud; por ello aquí te diremos cuáles son y de qué se trata.

Ejercicios que no te son de gran ayuda para bajar de peso y ponen en riesgo tu salud. (Foto cortesía T13)

Así es, y aunque no lo creas, hay diversos ejercicios que no son tus mejores aliados para lograr tu objetivo de bajar esos kilitos de más y en vez de que obtengas beneficios, te quitan tu tiempo puesto que al realizarlos no alcanzarás los mejores resultados.

Ejercicios que podrían poner en riesgo tu salud

Y aunque esto te podría desanimar o llevar a la conclusión que es mejor no hacer ejercicio, no es así, al contrario, te servirá para identificar lo que no te ayudará y enfocarte en las actividades que si serán tus grandes aliadas para bajar de peso, así que comencemos.

Ante esto la Clínica Rozalén, especialistas en rehabilitación y fisioterapia, dieron a conocer algunos ejercicio con los que casi no adquirirás un beneficio.

MÁQUINA ESCALADORA

Si, este puede traer cosas negativas, puesto que hay algunas personas que al utilizarla se apoyan con mucha fuerza en las barras, patalean con una velocidad alta y la intensidad baja, sus piernas ya no trabajan y el peso se traslada a los hombros, y esto puede ocasionar tensión e inclusive lesiones; información Sin Embargo.

ABDOMINALES

Este uno de los ejercicios más famosos con los que las personas piensan que perderán el volumen de la panza, sin embargo lo mejor es llevar una dieta y realizar ejercicios de cardio para eliminar grasa y ejercicios de plancha para que se fortalezcan las abdominales.

Ejercicios que no te ayudan del todo para bajar de peso y ponen en riesgo tu salud. (Foto cortesía Saber Vivir)

EJERCICIOS CON PESAS MUY LIGERAS

Realizar en repetidas ocasiones los ejercicios con escaso, no serán de gran ayuda cambiar la grasa por músculo.

EJERCICIOS DE CARDIO

Un punto que hay que tener muy en cuenta es que estos son excelentes aliados para quemar grasa, sin embargo no deben de ser los únicos, puesto que así solo se consumirá la masa muscular.

SENTADILLA EN LA MÁQUINA

De acuerdo con los expertos, la máquina multipower de sentadillas o smith no “activa los músculos estabilizadores”.

GIROS DE CINTURA

En esta actividad las torsiones que se realizan del tronco, pueden puede ser riesgoso para la columna puesto que esta parte no tiene mucha movilidad, y los discos entre vértebras se pueden sobrecargar, y causar lesiones.

TE PUEDE INTERESAR: Baja de peso con el nutritivo jugo de zanahoria con apio

PLANCHAS “PÁJARO”

Los ejercicios en los que la persona coloca sus rodillas y sus manos en el suelo (cuatro patas) podría generar un dolor de espalda; una solución es realizar el puente, para que los glúteos trabajen.