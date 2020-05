Ejercicios para unas caderas y una cintura de DIEZ

Una de las primeras cosas que nos preguntan cuando llegamos a un gimnasio, es qué es lo que queremos trabajar y por ende incrementar o disminuir, una de las cosas que son más frecuente en las mujeres, es reducir la cintura y aumentar la cadera; por ello si quieres lograr estos dos aspectos, a continuación te daremos algunos ejercicios que pueden ser de gran ayuda.

Ejercicios para las caderas y la cintura

Así es, como dicen, en esta vida hay de todo, hay mujeres que quieren marcar los glúteos, pierna, reducir abdomen, y en este caso, incrementar la cadera y disminuir la cintura, si estos últimos son tu caso, los siguientes ejercicios te podrían ayudar; así que comencemos porque los puedes hacer desde la comodidad de tu casa.

Un punto muy importante que hay que señalar, y que explica un estudio que dio a conocer The National Institute of Health, Estados Unidos, el hueso que se encuentra en la cadera no se puede disminuir o incrementar, sin embargo el músico de las caderas puede aumentar a través de diferentes movimientos; ante esto los siguientes ejercicios pueden ser de mucha ayuda para reducir la cintura y aumentar las caderas.

Levantamiento de caderas

Para este lo único que necesitas es acostarte boca arriba en un tapete con las piernas un poco flexionadas,colocar los brazos a los lados y elevar la cadera y mantenerte en esa posición por algunos segundos; haz diez repeticiones de 4 series.

Ejercicios para unas caderas y una cintura de DIEZ. (Foto cortesía Vida y Salud)

Tijeras al aire

Aquí recuéstate de lado, apóyate en el antebrazo, estira tus piernas y levanta una de ellas. Realiza este movimiento 10 veces y cambia de lado; al realizar cuatro series de estas, se incrementa la cadera y se marca la cintura.

TE PUEDE INTERESAR: 5 ejercicios para bajar de peso ¡saltando la cuerda!

Ejercicios para unas caderas y una cintura de DIEZ. (Foto cortesía Pinterest)

Patada

Coloca tus manos y rodillas en suelo, eleva una pierna como si dieras una patada hacia atrás, regresa y haz lo mismo con la otra pierna.