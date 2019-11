Ejercicios para que mejores tu desempeño sexual. (Foto curioso Supercurioso)

Es por ello que si eres amante del s3xo o simplemente en las últimas veces que has tenido intimidad con tu pareja te has casado y por ende ya no rindes igual que antes, aquí te daremos una serie de ejercicios que te ayudarán a mejorar tu condición física y para que no te agites y des el 100%.

Bicicleta estática

Ya sea que la tengas en tu casa o vayas al gimnasio, realiza diversas series en esta bicicleta para que refuerces el sistema cardiovascular.

Abdominales

Si, no sólo son para tener un mejor abdomen, también te ayudarán en el tema del control pélvico.

Correr

Así es, uno de los beneficios de correr es que refuerza el sistema cardiovascular, y por ende esta actividad será de gran ayuda para que dures más tiempo sin cansarte y con ello aumentará el control de la respiración.

Yoga

Practicar yoga te ayudará en el tema de la flexibilidad y a que aumentes el control, sin duda alguna te sentirás distinto.

Cabe mencionar, y de acuerdo con el portal Silvia Olmedo, las actividades que favorecen a que tengas un mejor desempeño en la cama son las que se llevan a cabo a “nivel local” y son más enfocadas a los genitales y “ al entrenamiento de los músculos pubocoxígeos”; realizar diariamente los ejercicios de kegel, te beneficiará en el ámbito sexual.

