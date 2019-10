Ejercicios: los mejores que puedes hacer desde tu casa FOTO CORTESÍA ACTIVO CHILE

No tener tiempo de ir al gimnasio no es una excusa para no tener una figura envidiable y mucho menos para hacer ejercicio, ya que desde la comodidad de tu casa puedes hacer grandes cosas y para eso te diremos cuales son algunos de los ejercicios ideales para ti, así que quédate y descúbrelo.

Para lograr tener un físico saludable y un cuerpo esbelto es bueno que te pongas algunas rutinas que puedes hacer desde casa, de esta manera podrás bajar de peso, además puede convertirse en la forma ideal de tonificar y trabajar el cuerpo y lograr adelgazar.

De acuerdo con Irma Aran, profesora de educación física y entrenadora personal advierte que para bajar de peso hay que hacer un trabajo aeróbico, esto es, ejercicios que eleven la frecuencia cardíaca por encima de lo normal, de 30 a 45 minutos (bailar, caminar ligero o correr).

Además de esto debes combinar ejercicios para tonificar los diferentes grupos musculares, que duren de 5 a 15 minutos, así como también debes acompañar el ejercicio con una buena dieta saludable.

Correr o caminar

Estos ejercicios pueden ser los más comunes pero seguramente lograrás tu objetivo, lo que debes hacer es levantar aún más las rodillas lo más cerca del pecho que se pueda, durante 10 o 12 segundos, pero debes empezar de hacerlo ligero hasta acelerar un poco más.

Sentadillas

Este ejercicio es muy fácil pero debes hacerlo con técnica, con las piernas separadas un poco más que el ancho de las caderas, la espalda debe estar derecha, tus talones deben permanecer bien apoyados en el piso, apretando los glúteos y hundiendo el ombligo, antes de estirar totalmente las piernas. Debes repetir el ejercicio de 15 a 20 veces.

Estocadas

Este tipo de ejercicio va dirigido a trabajar los glúteos superiores, los ligamentos de la corva, los flexores de la cadera y los cuádriceps, en tu rutina diaria tiene múltiples ventajas como, por ejemplo, la tonificación de varios grupos musculares a la vez, así como el entrenamiento de la resistencia, el equilibrio y la coordinación

Glúteos y gemelos

Este tipo de ejercicio consiste en llevar una pierna hacia atrás y arriba, sin superar la altura de la cadera. Debes repetir el movimiento de 15 a 20 veces y luego cambiar de pierna.

Abdominales

Lo único que debes hacer es acostarte boca arriba con la espalda bien apoyada en el suelo y las piernas flexionadas y separadas del ancho de las caderas. Despega la espalda hasta la altura de los omóplatos, concentrando la fuerza entre la punta del esternón y el ombligo, sin tensionar el cuello y sosteniendo la cabeza con las manos sin tironear. Realizar 2 o 3 series de 15 a 20 repeticiones.

