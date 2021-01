Ejercicios de tríceps para mejorar la postura y el conteo de flexiones

Ejercicios para fortalecer los tríceps. Foto:Vitónica

Aunque el dorso de los brazos puede que no sea el más valorado, eso no significa que no merezcan su parte justa de atención, así que sigue los siguientes ejercicios para fortalecerlos.

Aunque pueden ser fáciles de ignorar, sus tríceps son un elemento importante para ayudar a que la parte superior de su cuerpo funcione correctamente. El músculo en realidad constituye dos tercios de todo el brazo.

TE PUEDE INTERESAR: Los mejores EJERCICIOS para trabajar bíceps, tríceps y hombros

Joey Cifelli, entrenador maestro en Crunch Gym en la ciudad de Nueva York dice que los músculos del tríceps extienden el hombro y la articulación del codo, y desarrollar la fuerza, la estabilidad y el control de los tríceps puede mejorar la flexibilidad además de mejorar la postura.

Ejercicios para trabajar los tríceps

Flexiones de tríceps

A diferencia de su flexión estándar, esta versión del movimiento pone todo el trabajo en la parte posterior de sus brazos. Comience en una postura de tabla alta con las manos plantadas directamente debajo de los hombros.

Flexiones para triceps.Foto: Wordpres

A medida que bajas, mantén la mirada hacia el suelo y los codos cerca del cuerpo (en lugar de dejar que se extiendan 90 grados como lo harías normalmente con una lagartija). Asegúrese de mantener su núcleo comprometido, la espalda plana y el trasero hacia abajo, y después de algunas repeticiones, seguramente lo sentirá en esos tríceps.

Flexiones laterales

Voltea tu flexión tradicional de lado para un movimiento que se enfoca en tus tríceps de una manera completamente nueva. Empiece por recostarse de costado en la colchoneta con las rodillas apiladas y el brazo inferior envuelto alrededor del cuerpo.

Coloque su mano superior plana sobre la colchoneta junto a la parte superior del brazo con la muñeca justo por encima del codo y las yemas de los dedos alrededor de la parte superior del hombro.

Lleva tu vientre hacia adentro y presiona la palma de la mano sobre la alfombra para empujar tu cuerpo hacia arriba. Una vez que su brazo esté recto, baje lentamente su cuerpo hacia la colchoneta. Repita de 10 a 12 veces y luego voltee para cambiar al lado opuesto.

De plancha a pica

Esta tabla en movimiento quemará esos tríceps (y una ventaja: tu núcleo) casi de inmediato. Sostenga una tabla alta y empuje sus caderas hacia arriba y hacia el techo en una posición de pica. Mientras está en su pica, toque con una mano su pie opuesto, luego regrese al paralelo. Repita en el otro lado para asegurarse de que ambos brazos realicen la misma cantidad de trabajo.

Contragolpes de tríceps en una plancha

Si desea llevar su tabla a un nivel completamente nuevo, agregue algo de peso y pruebe su mano con algunos sobornos. Además de activar sus tríceps, hombros, espalda y núcleo, también aumentará su frecuencia cardíaca.

TE PUEDE INTERESAR:Los mejores ejercicios para desarrollar músculo en los brazos ¡Obtén resultados!

Toma un juego de pesos livianos a medianos y colócate en una posición de tabla alta con tus pesos debajo de ti. Sostén la mancuerna y rema hasta la axila, luego extiende el peso hacia atrás apretando los tríceps mientras te mueves. Regrese a la posición inicial de la fila, luego continúe de 12 a 15 repeticiones en cada lado.

Para conocer más rutinas que te ayuden a fortalecer diversas partes del cuerpo, visita nuestro contenido en La Verdad Noticias.

Nueva cepa de COVID-19 continúa extendiéndose por el mundo. Síguenos en Google News y mantente informado.