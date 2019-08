Ejercicios cerebrales para mejorar la memoria

Si has estado más distraído últimamente y sientes que la memoria te está fallando, son síntomas comunes del envejecimiento. El deterioro anatómico y funcional del cerebro es un proceso del que no nos podemos escapar, pero que sí podemos prevenir, y por eso a continuación te compartiremos algunos ejercicios cerebrales para mejorar la memoria.

A lo largo del envejecimiento comenzamos a notar una disminución de las funciones cognitivas: nos cuesta más trabajo realizar ciertas tareas, prestamos menos atención, el aprendizaje es más complicado y se nos olvidan las cosas; y aunque el cerebro no es un músculo, como nos han hecho creer, sí podemos entrenarlo. ¡Así que toma nota!

Realiza actividades con ambas manos

Si bien tenemos una mano dominante a la que se le facilita realizar prácticamente cualquier tarea, si nos forzamos a utilizar la otra ayudaremos a fortalecer las conexiones neuronales de nuestro cerebro.

Lee en voz alta

Leer en voz alta es la forma en la que los pequeños practican cuando están aprendiendo a leer, pero también es una excelente manera para ayudar a tu cerebro a almacenar información; activa regiones del cerebro que normalmente no se activan durante la lectura en silencio.

Huele vainilla por las mañanas

De acuerdo con los autores del libro “83 Neurobic Exercises to Help Prevent Memory Loss and Increase Mental Fitness”, Larry Katz y Manning Rubin, oler un aroma diferente por las mañanas, ya sea vainilla o rosas, activa nuevas vías neuronales.

Aprieta el puño de tu mano por 90 segundos

De acuerdo con diversos psicólogos estadounidenses, apretar el puño por 90 segundos puede ayudarnos con la memoria; la mano derecha para formarla y la izquierda para recuperarla.

Eleva tu ritmo cardíaco

Seguramente habrás escuchado que los ejercicios aeróbicos son muy buenos para la salud física y mental, y esto se debe a que el cerebro se oxigena y desarrolla nuevas células. Así que eleva tu ritmo cardíaco 3 veces a la semana, durante 20 minutos.

Observa

Cada vez es más común que prestemos menos atención en nuestro día a día, así que este ejercicio de observación es excelente para estar presente y mejorar nuestra memoria. Sólo necesitas observar a una persona y memorizar 4 detalles de ella, por ejemplo: cabello rizado, lentes, collar de perlas y ojos azules.

