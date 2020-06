Ejercicio físico: conoce los mitos que lo rodean ¡sal de dudas!. Foto: Selecciones

Al hacer ejercicio, surgen muchas preguntas acerca de la quema de grasa, la musculatura, la sudoración, etc., que si bien no son aclaradas por un especialista, se quedará como mito, para aclarar tus dudas, a continuación te mencionamos 6 mitos que circundan el ejercicio físico y su correspondiente respuesta.

Existen aún numerosas creencias falsas que se repiten continuamente y que contradicen a veces hasta a la ciencia y la lógica. Entre estos mitos comunes repetidos una y otra vez, los seis más significativos en opinión de Alexander Pérez, CEO fundador de Wonder Medical, son los siguientes.

Mitos del ejercicio

Agotarse significa obtener mejores resultados

Se suele creer que el nivel de agotamiento después del ejercicio físico es indicativo de su eficacia, y nada más lejos de la realidad.La filosofía del sin dolor, no se gana, es la causa de que muchos abandonen las rutinas de ejercitación por no estar acorde a su ritmo de entrenamiento. Debes ser conscientes de que el organismo no puede cada día entrenar con la más alta intensidad y con la motivación a tope.

Sudar ayuda a quemar calorías

La realidad es que el hecho de sudar no tiene ningún efecto para eliminar calorías, al igual que no es aconsejable vestirse demasiado para tratar de sudar más. Cuando sudas eliminas líquidos y esto puede tener efectos no deseados. La sauna no es una actividad física y no ayuda a librarnos de la grasa indeseada. Muchas personas aún utilizan fajas o ropa gruesa para ejercitarse sin pensar que estos métodos sólo logran eliminar agua y que el cuerpo puede llegar a deshidratarse.

La edad

Todos los estudios llevados a cabo demuestran que las actividades deportivas que se realicen de manera regular, sin importar la edad, siempre serán beneficiosas para la salud. Pueden ser al aire libre con el objetivo de prevenir enfermedades cardiovasculares y aumentar la oxigenación, la capacidad pulmonar y reducir los problemas respiratorios.

Entrenamiento mañanero en ayunas

El mejor momento para ejercitarse físicamente es aquel en el que puedas hacerlo de forma consciente y pueda convertirse en un hábito. Los estudios demuestran que es indiferente el momento del día, ya sea mañana, tarde o noche. Se suele creer erróneamente que entrenar en ayunas obliga al organismo a consumir las reservas de grasa, sin embargo, se ha demostrado que se necesita la presencia de glucosa en el organismo para poder desencadenar la quema de calorías.

El ejercicio aeróbico adelgaza y las pesas solo es para el músculo

Cada vez son más los estudios científicos que demuestran que los entrenamientos controlados de alta intensidad con resistencia, como pesas, cintas elásticas, isométricos, muelles, etc, son mucho más eficaces que los aeróbicos, requiriendo menos tiempo y provocando una mayor consumo calórico.

Solo se gana buena forma física en el Gym

Los tratamientos médicos y cosmetológicos de remodelación corporal basados en el aumento de la masa muscular en determinadas zonas del cuerpo como glúteos, piernas y brazos experimentan un aumento exponencial de demanda por parte de pacientes de todas las edades, género y morfologías.