Ejercicio diario puede ayudarte a combatir la depresión por pandemia

El ejercicio se ha recomendado durante mucho tiempo como terapia cognitivo-conductual para pacientes con depresión, sin embargo, nueva evidencia sugiere que la pandemia de COVID-19 cambió la relación entre la actividad física y la salud mental.

El estudio hecho por estudiantes universitarios, realizado antes y durante la pandemia, reveló que los pasos promedio de los sujetos disminuyeron de 10,000 a 4,600 pasos por día y las tasas de depresión aumentaron del 32% al 61%.

Tasas de depresión aumentan durante la pandemia de COVID-19

La investigación, publicada en Proceedings of the National Academy of Sciences, también reveló que la restauración a corto plazo del ejercicio no mejora significativamente el bienestar mental.

"Esto plantea muchas explicaciones posibles, incluido que el impacto de la actividad física puede requerir una intervención a más largo plazo", dijo la coautora Sally Sadoff de la Universidad de California en San Diego.

"Al mismo tiempo, nuestros resultados muestran claramente que aquellos que mantuvieron el ejercicio físico durante la pandemia fueron los más resistentes y menos propensos a sufrir depresión", agregó Sadoff.

Ejercicio y actividad física previenen la depresión

Para el estudio, el equipo utilizó un conjunto de datos longitudinales que vinculan datos biométricos y de encuestas de varias cohortes de casi 700 adultos jóvenes antes y durante la pandemia de COVID-19.

Además de completar encuestas, los participantes recibieron dispositivos portátiles que rastrean sus niveles de actividad física. Te presentamos los resultados a continuación en La Verdad Noticias.

Entre los sujetos, el sueño aumentó de 25 a 30 minutos por noche, el tiempo dedicado a socializar disminuyó en más de la mitad (menos de 30 minutos por día) y el tiempo de pantalla se duplicó a cinco o más horas por día.

Los investigadores encontraron que las grandes disminuciones en la actividad física durante el COVID-19 estaban más fuertemente asociadas con tasas más altas de depresión.

Aquellos que experimentaron una disminución de una o dos horas de actividad física por día tuvieron mayor riesgo de depresión durante la pandemia. Los participantes que pudieron mantener sus hábitos diarios tenían el menor riesgo de depresión, dijo el equipo.

