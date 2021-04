Ejercicio constante previene los peores síntomas del COVID-19

Una investigación publicada en el British Journal of Sports Medicine, encontró que los pacientes con COVID-19 que hacen ejercicio regularmente tienen menos probabilidades de ser hospitalizados, requerir atención en la UCI y morir a causa del coronavirus.

Esto en comparación con las personas que están constantemente inactivas. La inactividad física se ha ligado al desarrollo de síntomas graves del COVID-19, según estudios anteriores que te compartimos en La Verdad Noticias.

Casos graves de COVID-19 se relacionan con falta de ejercicio

Los médicos de Kaiser Permanente Southern California, que dirigieron el estudio, incluyeron a 48,440 sujetos que fueron diagnosticados con COVID-19 entre enero de 2020 y octubre de 2020 y les preguntaron con qué frecuencia habían hecho ejercicio durante los dos años anteriores.

Posteriormente, midieron las respuestas por el Ejercicio Vital Sign, un estándar que identifica si las personas cumplen con las Pautas de Actividad Física para los Estadounidenses del gobierno del mencionado país.

La versión más reciente (2018), recomienda que, semanalmente, los adultos hagan de 150 a 300 minutos de ejercicio de intensidad moderada o de 75 a 150 minutos de ejercicio de intensidad vigorosa, con pautas adicionales para el entrenamiento de fuerza.

La relación del COVID-19 con el ejercicio

Estos son los principales hallazgos del estudio hecho por Kaiser Permanente Southern California sobre la relación de los casos graves de COVID-19 con los hábitos de ejercicio de los pacientes contagiados:

Las personas que estaban "constantemente inactivas", es decir, que hacían ejercicio entre cero y 10 minutos por semana, tenían una probabilidad 2,26 mayor de hospitalización.

También tenían una probabilidad 1,73 mayor de ingreso en la UCI y una probabilidad 2,49 mayor de muerte por COVID-19 en comparación con los pacientes que estaban constantemente activo.

Incluso un día de ejercicio a la semana es beneficioso para la salud

Las personas que realizaban "alguna actividad", lo que equivalía a entre 11 y 149 minutos por semana, tenían una probabilidad 1,89 mayor de hospitalización, una probabilidad 1,58 mayor de ingreso en la UCI y una probabilidad 1,88 veces mayor de muerte que aquellos que estaban constantemente activos.

“Sabemos por años de estudios que el ejercicio mejora la función inmunológica y [mejora] la salud mental”, dijo Robert E. Sallis, médico de medicina familiar y deportiva del Centro Médico Kaiser Permanente Fontana.

Expertos recomiendan hacer ejercicio para cuidar de la salud mental durante la pandemia

"Incluso más allá de eso, cuando observa los factores de riesgo de COVID-19 de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (diabetes, enfermedades cardíacas y más), todos, en su mayor parte, podrían ayudarse con la actividad física regular".

"No se necesita mucha actividad: 30 minutos de caminata, cinco veces a la semana".

“Puede dividir el movimiento de muchas maneras y los beneficios [semanales] parecen ser equivalentes”, dice Sallis. "[En teoría], incluso si realiza todos sus movimientos semanales en un día, sigue siendo un beneficio bastante bueno, aunque aumenta el riesgo de lesiones".

En diciembre, otro estudio publicado en el British Journal of Sports Medicine confirmó que las personas que se mueven 11 minutos al día y se sientan menos de 8,5 horas al día reducen el riesgo de muerte prematura.

"Creo que un mensaje importante aquí es que hay muchas formas diferentes de reducir el riesgo de salud en términos de movimiento", dijo el coautor del estudio, Keith Díaz, profesor asistente de medicina del comportamiento en la Universidad de Columbia.

Sallis espera que los hallazgos sean “un mensaje claro procesable” que empodere al público. “No estamos diciendo, 'No use una máscara' o 'No necesita la vacuna'”, dice. "Pero el ejercicio es lo mejor que puede hacer para mejorar sus posibilidades de [sobrevivir] al COVID-19".

