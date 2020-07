Ejercicio: Reto de saltar la cuerda 30 días ¡tu cuerpo lo agradecerá!

Reto para saltar la cuerda durante 30 días. Foto: El Nacional

Saltar la cuerda es uno ejercicio en el que en pocos minutos te dejará sin aliento y con los brazos y piernas adoloridas, en un reto de 30 días puede ayudarte a transformar tu cuerpo ¡te sorprenderá!

Los YouTubers dedicados al fitness, Goal Guys, son conocidos por encontrar nuevos retos de ejercicio para probar y demostrar si en verdad funcionan, ellos ya han intentado como dominar la flexión de un solo brazo y reducir su grasa corporal en 30 días, y ahora uno de ellos, Brendan Jones, decidió poner a prueba su condición, su cuerpo y su salud cardiovascular con un brutal desafío de 30 días de saltar la cuerda.

Beneficios de saltar la cuerda

-Puede ser uno de los entrenamientos más subestimados. Puedes hacerlo en casi cualquier lugar sin ocupar espacio. Y se dirige a múltiples áreas del cuerpo con un entrenamiento único.

-Es un ejercicio que los boxeadores aman, y eso significa que funciona.

-Tiene muchos beneficios, no solo para la resistencia y el cardio, mejora tu coordinación, reduce el riesgo de lesiones de tobillo y pies, mejora la densidad de los huesos, puedes hacerlo en cualquier lugar y quema muchas calorías.

-Cuanto mayor sea el número MET (equivalente metabólico de una tarea), mayor será su ritmo cardíaco y más calorías quemará durante el entrenamiento.

El YouTuber afirma que saltar la cuerda durante 10 minutos produce un MET de 12.3, que es un número más alto de lo que alcanza trotando por 30 minutos, así que decidió cambiar su rutina normal de salir a correr por saltar la cuerda durante 30 minutos durante los próximos 30 días para medir cómo mejora su salud cardiovascular.

Rutina para saltar la cuerda

Su plan de salto era simple, debía hacer circuitos de 3 minutos de salto con 1 minuto de descanso (que después aumentó a circuitos de 5 minutos por 1 de descanso) entre cada uno hasta llegar a completar los 30 minutos, repitiendo el ejercicio por 30 días para ver cómo iba cambiando y mejorando (además, Jones agregó foam rolling y estiramientos para evitar lesiones). El primer día apenas y pudo completar un circuito.

En comparación con trotar durante 30 minutos, saltar la cuerda quema más calorías. Science Daily explica que este ejercicio aeróbico puede alcanzar una tasa de quemaduras de hasta 1300 calorías por hora de actividad vigorosa, con aproximadamente 0.1 calorías consumidas por salto. Diez minutos de saltar la cuerda pueden considerarse aproximadamente el equivalente a correr una milla a un ritmo de 8 minutos.

Para saltar la cuerda, empieza tomando los extremos de la cuerda con las manos a los lados de la cadera. Con los pies juntos, salta a unos centímetros del suelo mientras mantienes el torso recto y el cuerpo formando una línea. Gira las muñecas rápidamente para hacer que la cuerda pase bajo tus pies una vez en cada salto.

Intenta no mover demasiado los brazos y mantener los codos siempre a los costados del cuerpo, esto te va a ayudar mantener el balance y a que no te pegues con la cuerda cada vez que saltas. Asegúrate de que la cuerda no sea demasiado larga o corta, de lo contrario puedes acabar enredado.