Ejercicio: Beneficios de los burpees ¿cómo hacerlos de manera efectiva?

Los burpees son uno de los ejercicios más beneficiosos para tu salud, siempre y cuando los hagas con la forma adecuada ¡aquí te decimos cómo!

Los burpees, el ejercicio que implica dejarse caer en una posición de lagartija, volver a ponerse de pie y saltar en el aire, pueden hacer que incluso las personas más en forma giman. Ally McKinney, entrenadora de fitness en Gold's Gym en Austin, Texas, dice que es un movimiento corporal total que realmente puede aumentar la frecuencia cardíaca.

Beneficio del ejercicio burpees

Este ejercicio proporciona muchos beneficios para la salud:

Gran quema de calorías

Movilidad

Conciencia corporal

Resistencia cardiovascular

Los burpees se dirigen a algunos de los grupos de músculos más grandes del cuerpo, como:

Espalda

Glúteos

Quads

Tendón de la corva

Los burpees son un ejemplo de calistenia vigorosa o ejercicios intensos para todo el cuerpo, Harvard Health estima que una persona de 155 libras quemará la siguiente cantidad de calorías en 30 minutos de estos ejercicios:

Calistenia vigorosa: 298 calorías

Levantamiento de pesas: 223 calorías

Caminar (15 min / milla): 167 calorías

Hatha yoga: 149 calorías

De hecho, los burpees son un indicador tan bueno de la aptitud cardiovascular que se han convertido en un estándar internacional comúnmente utilizado por los científicos para evaluar la resistencia. Durante la prueba, las personas hacen tantos burpees como pueden durante 3 minutos.

¿Cómo hacer un ejercicio de Burpees?

El burpee básico es un movimiento de cuatro pasos. He aquí cómo hacer un burpee clásico:

Empiece de pie. Doble las rodillas hasta ponerse en cuclillas y coloque las manos planas en el suelo frente a usted. Salta con las piernas hacia atrás y déjalas ahí. Estarás en una posición de flexión en este punto. Asegúrate de llevar tu pecho al suelo. Salta las piernas hacia atrás para volver a estar en cuclillas. Luego, vuelve a levantarte.

Los expertos en fitness modernos buscan burpees que sigan este patrón básico, pero que sean un poco más fluidos. Por ejemplo, McKinney les dice a sus clientes que coloquen las manos en el suelo, salten los pies hacia atrás y bajen el pecho al suelo en un movimiento controlado.

A partir de ahí, aconseja a las personas que salten con los pies abiertos (fuera de las manos, si es posible) y luego, desde la posición de sentadilla, salten en el aire para completar la repetición. Aunque los burpees pueden parecer simples, son un movimiento difícil, y uno en el que los principiantes deben trabajar, no sumergirse directamente.

La parte inferior del burpee, antes de patear las piernas hacia atrás, requiere una flexión máxima en las rodillas, las caderas y los tobillos. Si le falta alguna de esas áreas, le dolerán las rodillas. Combine eso con un núcleo débil, le espera dolor y posiblemente una lesión. No sienta que este movimiento es necesario cuando recién está comenzando.

Es importante que cuando saltes hacia atrás en el burpee, tu columna se mantenga recta, no caída ni redondeada, dice ella. Si no puede hacer eso, modifique el movimiento dando un paso hacia atrás con los pies uno a la vez para mantener el control y la tensión en su núcleo. Recuerde, un burpee exitoso y eficiente significa que no hay dolor agudo y usted tiene el control el 100% del tiempo.

Los burpees son difíciles y es importante aprender la forma adecuada para tener un entrenamiento seguro. Pero una vez que sepa cómo hacerlos correctamente, los burpees son uno de los mejores ejercicios que puede hacer para mejorar su estado físico. Son exigentes, requieren mucho esfuerzo y se queman mucho. Pero al final del día, siempre estarán ahí para ayudarte a alcanzar tus objetivos de fitness.