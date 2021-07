Los principales y más frecuentes ejemplos de trastornos alimenticios son la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa, y el trastorno alimentario compulsivo, estas conductas alimentarias afectan negativamente la salud.

La mayoría de los trastornos de la alimentación se caracterizan por fijar excesivamente la atención en el peso, la figura corporal y la comida, lo que causa conductas alimentarias peligrosas y repercuten en las emociones y la capacidad de desempeñarse en áreas importantes de la vida.

Si deseas conocer más acerca de los principales trastornos alimenticios en los adolescentes y personas en edad adulta, a continuación te comparte la información y la forma en que se puede prevenir estos padecimientos.

Ejemplos de trastornos alimenticios más comunes en los adolescentes

Ejemplos de trastornos alimenticios

La anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa y el trastorno alimentario compulsivo son los trastornos de la alimentación más frecuentes en adolescentes.

Anorexia nerviosa

También denominada simplemente anorexia, es un trastorno de la alimentación potencialmente mortal que se caracteriza por un peso corporal anormalmente bajo, un gran temor a aumentar de peso y una percepción distorsionada del peso o de la figura corporal.

Bulimia nerviosa

Llamada frecuentemente bulimia, es un trastorno de la alimentación grave y potencialmente mortal. Cuando padeces bulimia, tienes episodios de atracones y purgas que incluyen la sensación de pérdida de control sobre tu alimentación.

Trastorno alimentario compulsivo

Cuando tienes el trastorno alimentario compulsivo, habitualmente comes en exceso (atracón) y tienes la sensación de pérdida de control sobre lo que comes. Puedes comer con rapidez o consumir más alimentos de los que tienes pensado, incluso cuando no tienes apetito, y seguir comiendo mucho tiempo después de sentirse demasiado lleno.

¿Qué porcentaje de adolescentes sufren algún tipo de trastorno alimenticio?

Trastornos alimenticios en adolescentes

En los últimos 20 años los desórdenes alimenticios en México aumentaron 300%. Existen hay 22 mil casos anuales de trastornos alimenticios, principalmente en jóvenes de entre 13 y 18 años de edad.

Estos padecimientos afectan más a las mujeres que a los varones, en proporción de nueve a uno. Hasta 10% de las mexicanas tiene algún grado de trastorno en su conducta alimentaria y el 1% tendrá afectaciones severas.

Estas perturbaciones tienen la mayor tasa de mortalidad que cualquier enfermedad mental; se calcula que el 10% de los jóvenes con anorexia y el 17% con bulimia han intentado suicidarse.

¿Cómo prevenir los trastornos alimenticios en los adolescentes?

Según la doctora Verónica Gaete, existen 9 recomendaciones que debes seguir para prevenir los anteriores ejemplos de trastornos alimenticios:

Educar y fomentar una alimentación saludable, sin caer en extremos. Promover una actividad física moderada, que idealmente involucre socialización. Favorecer la construcción de una autoestima adecuada. Evitar poner un excesivo énfasis en el peso y la figura. Informar a los hijos que no es recomendable hacer dietas, porque muchas de ellas son contraproducentes. Evitar que los jóvenes realicen dietas agresivas, porque éstas suelen ser el punto de entrada a los trastornos alimentarios. Comer en familia en forma regular, evitando los conflictos. Frente a la evidencia de dietas inapropiadas, preocupación excesiva por el peso, baja o incremento importante de peso, indagar cuanto antes con un especialista. Estar atentos a los sitios de Internet que visitan las adolescentes.

El tratamiento para los ejemplos de trastornos alimenticios busca, en primer lugar, la recuperación del peso, la rehabilitación nutricional y la normalización de hábitos alimentarios saludables.

