El lenguaje incluyente hace referencia a toda expresión verbal o escrita que utiliza preferiblemente vocabulario neutro. Por ello, aquí te daremos a conocer algunos ejemplos de lenguaje inclusivo.

También puede hacer evidente el masculino y el femenino para evitar la generalización del masculino en situaciones o actividades donde aparecen mujeres, hombres y otras identidades.

Para usar el lenguaje inclusivo no sexista, utiliza los términos tanto en masculino como en femenino (a esto se le conoce como desdoblamiento) o emplea el símbolo arroba @. Por ejemplo: «todos y todas» o «tod@s» en vez de «todos». Para usar el lenguaje inclusivo no binario, usa las letras «x» o «e».

Ejemplos de lenguaje inclusivo y por qué utilizarlo

El uso del lenguaje inclusivo se está extendiendo

Las expresiones del lenguaje no sexista se emplean en diversas disciplinas que investigan los efectos del sexismo y del androcentrismo en el lenguaje. El estudio de la teoría del lenguaje sexista es paralelo al del lenguaje no sexista y cae dentro del ámbito de la filosofía, la sociología del lenguaje, la antropología lingüística, la sociolingüística y la etnografía de la comunicación.

Este lenguaje intenta evitar el sesgo hacia un sexo o género social en particular. En el idioma inglés, esto incluye el uso de sustantivos que no son específicos de género para referirse a roles o profesiones, así como el abandono del pronombre he para referirse a personas de género desconocido o indeterminado.

Para hacer referencia de la asignación no fija del género, hay varios ejemplos de lenguaje inclusivo. Especialistas se inclinan por el uso de la “e” como un elemento lingüístico y capaz de ser pronunciado, en vez del uso de x, *, @ que rompen con reglas gramaticales del idioma y son impronunciables, tal como apunta el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de Chile en cuanto al signo @.

Al usar el lenguaje inclusivo incorporamos a las personas de otras identidades, que a lo largo de la historia han sido invisibilizadas y homogeneizadas.

¿Qué países usan lenguaje inclusivo?

Algunos países utilizan el lenguaje inclusivo

Entre los idiomas que utilizan un lenguaje inclusivo se encuentra el inglés, el alemán y el ruso, entre otros. De hecho, al día de hoy, las personas que consideran que son 100% heterosexuales (que sienten atracción sexual por personas de sexo distinto al suyo) ni cisgénero (cuando la identidad de género de la persona coincide con el sexo que le asignaron al nacer) continúan siendo marginalizadas por la sociedad.

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, ¿Qué quiere decir esto? Que si no eres parte del sistema binario (hombre y mujer), prácticamente no existes.

En América Latina países como:Argentina, Venezuela, Chile y Perú son donde más se utiliza este lenguaje.

¿Cuántos géneros gramaticales tiene el español?

El diccionario te explica a detalle el uso de los géneros gramaticales

De acuerdo con la Real Academía Española respecto a la gramática del español existen dos géneros, el masculino y el femenino. El género neutro, perdido a excepción de demostrativos (esto eso aquello), el pronombre ello y el artículo lo, tiene una procedencia indoeuropea y vitalidad plena en el latín o alemán.

El masculino, por su parte, desempeña un mayor número de funciones y así tiene más extensión semántica y consecuentemente más indeterminación que el femenino. Ahora ya conoces algunos ejemplos de lenguaje inclusivo y su uso.

