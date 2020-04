Eiza González da lecciones de cómo usar un vestido negro en plena primavera 2020. Foto: Instagram eizagonzalez

Si amas usar el color negro, pero, temes que no sea uno muy apropiado para la colorida primavera 2020, no te preocupes más, pues, la actriz mexicana Eiza González, portó un outfit con un mini vestido esta temporada, cuyo protagonista, fue nada más y nada menos que un tono negro que, le quedó de maravilla y con el que, todos sus seguidores quedaron flechados, ¿te animas a replicar su look?

Eiza González y su vestido negro en primavera 2020

Con gran facilidad, la actriz mexicana Eiza González, hizo destacar sus atributos con un vestido negro en plena primavera 2020, y es que, la escultural mujer, goza de unas piernas de envidia que, hizo relucir al usar un outfit, cuyo protagonista fue un mini vestido en color negro que dejó al descubierto sus torneadas y piernas, sin duda, una excelente lección de moda que, tienes que replicar.

Conoce más sobre el vestido de Eiza González

Fue por medio de su cuenta oficial en Instagram que, Eiza González, compartió a todos sus seguidores, una sexy fotografía, donde, usa un mini vestido negro que, enamoró a todos, y que hasta el momento ya lleva más de 586 mil ‘likes’, sin duda, un outfit perfecto para esta cuarentena, pero, además, uno ideal si se quiere presumir pierna, ¿te animas a usar algo similar?

El vestido en color negro, tienen ligeras transparencias y mangas de tres cuartos, además la, actriz mexicana lo hizo destacar, ya que, el maquillaje que usó fue muy natural e incluso su cabelo hizo juego, ya que, se lo dejó suelto con una suavez ondas.

El color de su labial en tono rojo, la hizo crear un outfit muy sensual, fresco y natural que, acompañó con dos anillos en cada mano que, parecen estar en un tono dorado o cobrizo, sin duda, Eiza González, sabe lo que hace, cuando, de enamorar a todos se trata, pues, rápidamente se hizo tendencia.

Cabe destacar que, recientemente, la actriz mexicana, presumió una de sus pasiones que, gracias al tiempo extra de la cuarentena ha retomado, y es que, entre otros de sus talentos, Eiza González, presume de ser una apasionada del dibujo, así que, bien vale la pena, ver algunas de sus obras maestras.

Con información de Soy Carmín.