Efecto secundario que tiene el aguacate en los músculos

Sin duda alguna el aguacate tiene grandes beneficios sobre los músculos, pues además de que es rico en potasio que las bananas, debido a que una fruta entera contiene alrededor de 690 miligramos de esta sustancia, mientras que la banana tiene 422 miligramos.

Y es que el potasio, puede ser de gran ayuda a quienes sufren de calambres musculares, pues han dado a conocer que la fruta es rica en vitamina C y muy buena para los dolores musculares, así lo informó un estudio realizado en el año 2006.

En La Verdad Noticias te compartimos que un avocado al día ayuda a la salud intestinal, el estudio fue publicado en The Journal of Nutrition, donde a las 163 personas de edades de 25 a 45 años, donde a la mitad se les dio la fruta diariamente en sus dietas, mientras que a la otra mitad no.

Efecto secundario que tiene el aguacate

La fruta tiene múltiples beneficios para la salud

De acuerdo al estudio publicado en el 2006 en la revista especializada International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism, las personas que consumen esta vitamina logran sentir menos dolor muscular cuando finalizan sus ejercicios.

Otro de los beneficios es que ayuda a acelerar la normalización de la presión arterial sistólica y del ritmo cardíaco después de hacer rutinas de ejercicios, la información fue publicada en otro estudio en el 2020 en Nature.

Por lo que la fruta es perfecta para aquellas personas que practican algún deporte, aunque no se debe olvidar que tiene 160 Kcal por cada 100 gramos, además contiene grandes cantidades de grasa, pues no se puede considerar un alimento dietético.

Por otro lado, incluir la mitad de la fruta ayuda a bajar de peso, pues es una fuente de grasas saludables o monoinsaturadas al igual que las contenidas en los frutos secos, pero los nutricionistas no recomiendan comer más de medio aguacate al día.

¿Qué beneficios tiene el aguacate para el organismo?

La fruta es una fuente de energía

Otros de los beneficios de la fruta es que es una fuente de energía y de nutrientes, contienen vitaminas K, C, B6 y E, potasio y ácido fólico que benefician al sistema muscular, inmunológico y nervioso. De igual forma favorece al sistema neurológico, también es un excelente antioxidante.

La fruta también es buena para el corazón, ya que contienen ácido oleico que contribuye aumentar el colesterol bueno reduciendo las inflamaciones, también es rico en fibra que ayuda a reducir el azúcar en la sangre así como el riesgo de muchas enfermedades.

El aguacate, una fruta que también facilita la absorción de otros nutrientes, ya que se puede incorporar a una ensalada, por lo que facilitarás a tu organismo la absorción de los antioxidantes, además de que es muy rico por lo que es fácil de incluir en la dieta.

