Efectiva hierba china para bajar de peso y quemar grasa

El sobrepeso y la obesidad son dos problemas de salud muy graves a nivel mundial. De acuerdo con la OMS, la obesidad se ha triplicado desde 1975 y para 2016 no sólo el 39% de las personas adultas tenían sobrepeso, sino que 41 millones de niños menores de 5 años también tenían este problema. Sin embargo, esta efectiva hierba china podría ser la solución.

No cabe duda de que una dieta balanceada y realizar actividad física diaria es muy importante para mantenerse bajo un peso saludable, sin embargo, alternativas caseras y naturales también podrían ayudar a combatir el problema, y de acuerdo con investigadores chinos, con esta planta medicinal ancestral es posible bajar de peso.

No, no se trata del té verde, que todos sabemos ayuda a acelerar el metabolismo, quemar grasa y bajar de peso; sino del ginseng, una planta popular que se utiliza como estimulante (aumenta los niveles de energía) y que además promueve el sistema inmunológico.

De acuerdo con los investigadores un extracto de esta planta podría ser crucial para combatir la obesidad, puesto que induce a ciertas bacterias, específicamente la E- Faecalis, y las ayuda a actuar como probióticos; en consecuencia, la bacteria crea ácido miristoelico y ayuda a quemar grasa.

Gracias a esta combinación, sería posible activar el tejido adiposo y reducir la acumulación de grasa en el organismo, sin embargo, también ayudaría a reducir otros problemas de salud relacionados con la obesidad.

Ahora bien, esto no quiere decir que la dieta y el ejercicio no sean importantes, pues aún cuando se pueden obtener resultados positivos sin ellos, los efectos son mucho mayores si se complementan, pues ayudan no sólo a quemar grasa y bajar de peso, sino que a mantener saludable al organismo. Eso sí, consulta primero con tu médico y asegúrate de evaluar cualquier factor de riesgo antes de tomarlo.

