Edging: Técnica para controlar el clímax y tener orgasmos más intensos

En las relaciones sexuales uno de los puntos clímax es el orgasmo, de la mujer y del hombre, algo por lo que muchas se preocupan por llegar o se apresuran, pero qué pasa si le decimos a esta explosión "se espere tantito, porque al rato va a estar mejor", esto es con ayuda del edging, una técnica para controlar el clímax y tener orgasmos más intensos

La técnica del control del orgasmo se llama edging y tiene una razón por la que existe.

¿Qué es el edging?

Edging es una palabra anglosajona que usada como sustantivo y significa "borde" u "orilla", si se usa como verbo se traduce como "avanzar poco a poco".

Es esa frontera que indica el final de algo a lo que casi se llega, en este caso el orgasmo, y retardar un proceso es precisamente lo que ocurre en el acto sexual.

La técnica de control deja a la persona al borde del clímax y en un punto de no retorno para detener el proceso y retomarlo desde niveles más bajos.

"Controlar el orgasmo es acercarse a la tierra prometida, acercarte a tu destino, ¡para luego alargar el viaje!".

Edging, una realidad

Esta técnica para retrasar el orgasmo es más común en hombres que en mujeres, quien conoce casos de hombres que han tenido episodios de eyaculación precoz sabe de qué hablamos.

Para las mujeres, aprender a controlar estas explosiones, es "acercarse al orgasmo repetidamente evitándolo antes de que suceda".

Realizar el edging, aseguran, produce orgasmos más largos y más intensos en el 65.5 % de las mujeres; sin embargo, por lo regular sólo una de las tres variaciones funciona bien para cada mujer.

El control del orgasmo tiene por objetivo experimentar sensaciones muy distintas a las de uno ordinario.

Otra idea que surge es la de conocer mejor al cuerpo y las sensaciones que aparecen con estímulos como la masturbación. Modular el placer es un paso más allá de la excitación cotidiana.

Medidor de placer

Ya sea a solas, en pareja, con o sin juguetes sexuales, el edging requiere de práctica.

De acuerdo con "The New Joy of Sex", comienza con una estimulación normal del clítoris, pero ésta se detiene justo cuando la mujer siente que ya llega el orgasmo.

Cuando la sensación de orgasmo inminente ha desaparecido, se comienza de nuevo desde el principio y se toma un breve descanso.

Este punto es tal vez el más complicado, pues requiere de práctica y paciencia.

El descanso puede tomar entre un minuto y unas cuantas horas, depende de la persona.

"Cuando empieces de nuevo, hazlo con un calentamiento inicial, acumula el placer y acércate al orgasmo antes de volver a parar en el último momento".

Una última recomendación que dan es detener cualquier tipo de estimulación.

"Date el tiempo suficiente para que la excitación baje completamente. La estimulación de los pezones, caricias y besos aquí son estupendos, pero no estimules nada ahí abajo".

Las mujeres que lo practican dicen que conduce al placer más intenso, asegura el sitio experto en sexualidad femenina.

Ventajas múltiples

El edging es un juego en el que se aprende mucho a conocer las respuestas de excitación de la pareja.

El proceso logra un aumento en la tensión de los genitales y la energía que se acumula durante la estimulación es prolongada.

Una ventaja que tiene el orgasmo controlado es que como se intenta llegar al fin en distintas ocasiones, pero en el clímax se detiene, esto obliga a descubrir nuevas formas para estimular los genitales.

Un ejemplo es que si siempre va de arriba a abajo, para llegar a un punto más alto en el siguiente, deberá hacerse de izquierda a derecha o de adentro hacia afuera… cada quien sabe cómo puede variarle al juego de manos.