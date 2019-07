Eclipses, huracanes, terremotos… ¿se acerca el fin del mundo?

Destructivos huracanes consecutivos, incendios que se propagan por todo el oeste de Estados Unidos y algunas partes de Europa tras temporadas de abrasadoras temperaturas (como nunca antes) y años de sequía, además, a esto le sumamos los recientes terremotos en California… ¿será acaso que se acerca el fin del mundo?

Podríamos decir que es completamente normal tener pensamientos apocalípticos después de tantos desastres; parecieran una suma de fenómenos proféticos o bíblicos, de hecho, podríamos pensar en cualquier cosa, pero menos que se trata de una coincidencia.

No obstante, como cualquier científico lo diría, todos estos acontecimientos tienen una explicación lógica, por ejemplo: las avalanchas de huracanes son comunes a finales del verano y principios del otoño, además de que el cambio climático podría estar fortaleciéndolos.

De igual forma, los incendios en el oeste norteamericano han sucedido durante siglos, aunque claro, los humanos han empeorado la situación. Y en cuanto a los terremotos, estos ocurren todo el tiempo, de hecho, hay aproximadamente un “gran” temblor de magnitud 8 o mayor al año.

Entonces, ¿es o no es una profecía? “Somos mucho más supersticiosos de lo que reconocemos y se requiere mucho pensamiento lógico para no creer que este lado del mundo no está siendo de alguna manera castigado”, dijo George Loewenstein, profesor de Economía y Psicología en la Universidad Carnegie Mellon.

Para muchos la ciencia no es suficiente cuando hay tanto en juego, además, “Los eventos de clima inesperados y cataclísmicos siempre han llevado a la gente de todo tiempo y espacio a buscar explicaciones”, dijo Christiana Peppard, profesora adjunta de Teología, Ciencia y Ética en la Universidad Fordham.

Asimismo, agregó que cómo hablamos sobre estos fenómenos refleja nuestra cosmovisión y “Es atractivo para ciertos segmentos de la población percibir ciertos eventos no previstos y de tipo apocalíptico como concordantes con un discurso en particular”.

Por su parte, el profesor de Estudios Religiosos de la Universidad de California en Santa Bárbara, Richard Hecht, dijo que muchos creyentes de hecho pueden ver este verano caótico como una señal del final de los tiempos, pues para las comunidades profundamente religiosas es mucho más fácil entenderse con las profecías que con la lógica.

Además, “Una cosa es creer en los cálculos de los ministros o predicadores sobre el final de los tiempos. Pero ahora hay verdades objetivas: Charlottesville, el eclipse solar, el huracán Harvey, el sismo de México, el huracán Irma“.

Entonces, todas estas creencias están siendo “validadas” con una serie de catástrofes y tal como Ahmed Raga, profesor de Ciencias y Religión de Harvard, argumenta: hay buenas razones por las que la gente percibe la fatalidad en lo que está ocurriendo: la acumulación de desastres está afectando a las personas.

“Pensar en esta serie de crisis requiere no solo pensar en su relación con la ciencia sino también en su efecto sobre los seres humanos”.

“Los desastres naturales no se dan en el vacío”, añadió. “La razón por la que nos enteramos sobre ellos es que afectan a las personas, y a las estructuras que construimos”.

No obstante, Christiana Peppard concluye que independientemente de lo que la gente pueda pensar sobre la confluencia de eventos desastrosos, profecías o no, “los humanos son capaces de anticipar y planear tipos predecibles de consecuencias”, por ejemplo: las inundaciones y la escasez de agua.

“Pretender así que se trata de una tragedia inesperada es pretender que no hay responsabilidad colectiva ni social en las consecuencias”.

