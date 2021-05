Eclipse total y superluna, todo lo que debes saber para verlos este 26 de mayo

Este 26 de mayo ocurrirá un eclipse total de luna acompañado de la llamada, y esperada, superluna de las flores, ambos fenómenos producidos por la cercanía de la Luna a la Tierra podrán ser vistos alrededor del mundo.

El eclipse será visible en América, Asia, Oceanía y el Pacífico mientras que la superluna será evidente desde cualquier parte del planeta por lo que para disfrutarla solo bastará con que elijas un buen lugar para hacerlo.

A partir de las 8:48 dará comienzo el próximo eclipse total de luna siendo visible de manera parcial a partir de las 9:45 y completa desde las 11 horas con 11 minutos finalizando a las 11:26. Por último sus etapas de sombra y penumbra terminarán a las 12:52 y 13:50 respectivamente.

Particularmente las últimas fases de este fenómeno astronómico son las que serán más visibles en gran parte de el continente asiático, Oceanía y el Pacífico.

¿Cuándo hay eclipse de Luna 2021?

Este 2021 nos regalará dos eclipses: uno total y otro parcial.

Este 2021 habrá dos: el mencionado eclipse total de luna y uno parcial, el primero tendrá lugar el próximo 26 de mayo a partir de las 4:46 de la mañana hasta las 9:51 am mientras que el segundo será el 19 de noviembre de 1 am a 7:06 am.

El eclipse total del 26 de mayo será visible en el oeste de América del Norte y Hawai mientras que el parcial será visto en las mismas zonas geográficas.

¿Qué es el fenómeno de la Superluna?

Este fenómeno astronómico se presenta cuando la órbita de la Luna es más cercana a la Tierra.

Superluna es el nombre que se utiliza para nombrar al satélite natural de la Tierra cuando parece más grande de lo normal debido a un fenómeno astronómico llamado ‘perigeo’ que hace ver a la Luna de mayor tamaño al estar más cerca del planeta.

Es decir el fenómeno y nuestra percepción de este se basa solo en una ilusión óptica acentuada por el horizonte fijo desde donde se vea al cuerpo celeste sin embargo es indudable que cuando ocurre deja ver a la Luna en todo su esplendor y detalle.

Es así que si te encuentras al oeste de América este 26 de mayo podrás disfrutar del eclipse total de luna mientras que en todo el mundo podremos aprecias la llamada superluna de las flores, en La Verdad Noticias seguiremos de cerca los fenómenos astronómicos de este 2021 para traerte lo más reciente.

