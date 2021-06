Eclipse solar de anillo de fuego: ¿Cuándo y dónde se verá? míralo online aquí

Este jueves 10 de junio se llevará a cabo el eclipse solar de anillo de fuego, lamentablemente este fenómeno astronómico no se verá en todo el mundo. El eclipse se podrá ver desde el norte de Norteamérica (Estados Unidos y Canada), Europa y Asia, mientras que otras regiones solo lo podrán observar de forma parcial.

Pero ¿qué es el eclipse solar "anillo de fuego"? Los eclipses solares ocurren cuando la luna pasa frente al sol, desde el punto de vista de nuestro planeta. Un eclipse solar “anillo de fuego” o eclipse anular ocurre cuando la luna está en su punto más lejano de la Tierra durante un eclipse, por lo que la luna parece más pequeña que el sol en el cielo y no bloquea en su totalidad al sol (lo que sí ocurriría en un eclipse total de sol) por lo que podremos observar los bordes del Sol.

Es precisamente por la apariencia que adopta este eclipse solar que es conocido como "anillo de fuego" o "eclipse anular".

¿Dónde se verá el eclipse solar 2021?

Pese a que todos quisiéramos ver este increíble fenómeno, lo cierto es que no todos tendremos la oportunidad de hacerlo, al menos no en vivo, pues no será visible en cualquier parte del mundo, además no es recomendable verlo directamente sin la protección adecuada para nuestros ojos.

De acuerdo con el Instituto Geográfico Nacional, el eclipse solar de anillo de fuego, iniciará en el océano atlántico y terminará al sureste de Kumul. La fase anularidad iniciará en Canadá y finalizará en Rusia.

El eclipse será visible únicamente en el norte de Norteamérica, Europa y Asia, se verá en Europa Occidental y después en el norte de Europa Oriental y Rusia, Siberia y Asia Central, pero solo una pequeña franja de Canadá y Groenlandia podrán ver el eclipse anular total, ya que los demás solo lo verán de forma parcial.

¿Cómo puedo ver el eclipse solar de anillo de fuego en vivo?

Como hemos informado este eclipse solar no se verá en todo el mundo, además no es recomendable mirarlo directamente, así que para no perdertelo se recomienda observarlo a través de internet, via online

Por ello en La Verdad Noticias hemos decidido dejarte una lista de canales de Youtube donde podrás observar el eclipse de manera virtual mientras ocurre.

Virtual Telescope

Time and Date

Royal Observatory Greenwich.

En estos canales de Youtube podrás observar el eclipse solar de anillo de fuego en vivo y vía online para que no te lo pierdas sin importar que no vivas las regiones mencionadas anteriormente.

