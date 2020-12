Eclipse solar 2020: Así se vivió este fenómeno astronómico ¡Impresionante!

Este eclipse se pudo disfrutar totalmente en Chile y Argentina.

El momento de ver el eclipse solar llegó en varios países de Sudamérica como Argentina y Chile que pudieron disfrutar en vivo el eclipse solar 2020, un fenómeno astronómico único donde la Luna arroja una sombra en la Tierra, bloqueando completa o parcialmente la luz del Sol en algunas áreas.

Esta alineación exacta de los tres cuerpos en el espacio, que conjugan en un mismo punto, comenzó a las 11:45 en el océano Pacífico y terminó cuando la Luna descubrió totalmente al Sol, alrededor de las 14:45 horas en el océano Atlántico a 200 kilómetros de la costa de Sudáfrica.

Argentina y Chile fueron los afortunados en poder ver el eclipse total de sol. foto: eluniversal

¿Cómo se produjo el eclipse?

Durante unos pocos minutos, la Luna cubrió por completo al Sol. La duración máxima de la totalidad fue de 2 minutos y 10 segundos, pero el tiempo total de las fases del espectáculo espacial es de unas tres horas.

Según la NASA, la totalidad del eclipse comenzaría en Saavedra, Chile, a la 13 hora argentina. A las 13:08 se lo observó en el límite entre las provincias de Neuquén y Río Negro, a las 13:14 en el centro de Río Negro, a las 13:18 en Las Grutas, y a las 13:22 en La Lobería.

Los dos únicos países en todo el mundo donde el mayor espectáculo astronómico se desarrolló fueron Argentina y Chile, para admiración de miles de personas que lo pudieron observar cómodamente desde sus casas, escuelas, trabajos, observatorios y centros educativos, así como cientos de extranjeros de todo el mundo que llegaron al sur del continente para ser protagonistas de este histórico fenómeno astral.

Este eclipse se pudo observar desde la comodidad de sus casas. foto: cronista

El estudio de la estrella

El doctor en Astronomía Juan Facundo Albacete Colombo, investigador independiente del Conicet, cuya especialidad de estudio es la astrofísica de altas energías, explicó que el eclipse de Sol es una oportunidad única para estudiar a nuestra estrella, fuente de vida en la Tierra.

Este eclipse en particular es muy esperado ya que se trata de uno total, lo que permitirá a los científicos estudiar la corona solar, esa atmósfera que tiene el mismo.

Además de la corona, también se pueden estudiar las líneas de campo magnético del Sol, que son las que dominan el viento solar que llega a la Tierra.

Algunos científicos pudieron observar la estrella solar. foto: cloudfront

Ver el eclipse sin riesgos para la vista

Nunca hay que observar un eclipse sin elementos de protección adecuados porque puede ser perjudicial para la vista. Salvo en los breves instantes que dura la totalidad, donde podemos observar a simple vista sin peligro, los oftalmólogos advierten que nunca hay que mirar el eclipse en ningún grado de su parcialidad sin anteojos con filtros especiales, ya que causan un daño irreparable en la retina ocular.

Recomendaciones para ver el eclipse

Es muy importante seguir las recomendaciones para observar correctamente el eclipse solar total 2020:

Nunca se debe mirar el Sol directa o indirectamente, con o sin eclipse. La luz del Sol nos puede dejar ciegos.

Siempre hay que hacer la observación del eclipse solar supervisado por adultos que sepan del tema.

Hay que utilizar siempre los lentes especiales que posean un filtro que bloquee los rayos dañinos del Sol.

Antes de colocarse los lentes especiales, se debe inspeccionar que el filtro esté en perfectas condiciones, sin tener daños, rayaduras ni perforaciones.

Utilizar un vidrio para máscara de soldador grado 12 o superior.

Está totalmente prohibido mirar el sol a través de una cámara, teléfono inteligente, binoculares, telescopios, o cualquier otro dispositivo óptico sin filtro solar certificado para este uso.

Supervisar a niños para que utilicen la protección adecuadamente.

La manera más segura de observar el eclipse solar es a través de las transmisiones en vivo por televisión o internet.

Otra forma de ver el eclipse solar es mediante la construcción de un proyector casero utilizando un tubo o caja de zapatos, un pedazo de aluminio y un papel blanco.

Eclipse solar, sus curiosidades

Según los científicos, los eclipses totales no serán siempre debido a que la Luna se aleja todos los años 3,8 centímetros de la Tierra, dentro de un milenio la circunferencia lunar no llegará a tapar por completo el disco del Sol, por lo que en la Tierra no se podrán observar más los espectaculares eclipses solares totales.

