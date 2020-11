Eclipse lunar: ¿cuándo se podrá ver el último del 2020 en México?

No te pierdas del último eclipse lunar del 2020. Foto: okdiario.com

Si eres un verdadero fanático de los eclipses, especialmente si hablamos de lo que protagoniza la Luna, no debes perderte el último de este 2020, y para que puedas estar preparado para disfrutar al máximo de este fenómeno astronómico, en La Verdad Noticas te compartimos cuando y desde donde los podrás ver, así que ¡no te lo pierdas!

Este será el último eclipse de luna

El año se cerrará con broche de oro gracias a este fenómeno astronómico, el cuál será el último eclipse lunar de tipo penumbral, lo mejor de todo es que se podrá ver en su máximo esplendor en todo la República Mexicana, y si no quieres perdértelo colócalo en tu agenda, pues se hará presente el próximo 30 de noviembre y ¡tienes que verlo!

Eclipse lunar penumbral

Este fenómeno astronómico tiene como principal característica un oscurecimiento de la superficie de la Luna, esto porque la Tierra bloquea la luz del Sol, ya que se interpone entre este y nuestro satélite natural, creando así una sutil sombra digna de admirar.

De acuerdo con la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), durante el ciclo de Saros los eclipses tienden a repetirse, este tiene una duración de 18 años y 11 días, y declara que la Magnitud Umbral la da:

“…la fracción del diámetro de la Luna sumergida en la sombra umbral de la Tierra en el instante del mayor eclipse.”

Es importante recordar que este 2020 se vivieron eclipses de luna el 5 de julio, 5 de junio y el 10 de enero, por lo que, el del 30 de noviembre será el cuarto de este año, y será el más visible de todos, así que ¡no te lo pierdas!

Eclipse lunar penumbral. Foto: El Español

Para poder disfrutar de este fenómeno astronómico, solo tienes que posicionarte en un sitio donde el cielo esté despejado, ya que son muy fáciles de ver, de preferencia busca un lugar donde la luz eléctrica no sea tan intensa, y no te preocupes, no tendrás que usar telescopio o binoculares.

La duración del eclipse lunar penumbral será de 04:21 horas y comenzará a las 1:32 horas (horario de la Ciudad de México) del 30 de noviembre.

Este fenómeno astronómico es muy especial, porque sólo se verá repetido el 5 de mayo del año 2023, aunque sólo se podrá ver en Australia, Asia y África.

Aunque, no todo termina ahí, la bóveda celeste aún tiene pendiente para el 14 de diciembre de este 2020 otro fenómeno astronómico extraordinario, se trata de un eclipse total de Sol; sin embargo, no se podrá ver en suelo mexicano, ya que solo Uruguay, Argentina y otros países de Sudamérica podrán apreciarlo.

