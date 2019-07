Eclipse lunar: ¿Quiénes serán los más afectados este 16 de julio?

Eclipse lunar: ¿Quiénes serán los más afectado este 16 de julio?

Este martes 16 de julio, aproximadamente a las 16:45 horas de México, ocurrirá el segundo y último eclipse de luna del 2019 en su fase llena. Será visible para gran parte del globo, pues América, Europa, África y algunas partes de Asia podrán ser testigos de este fenómeno.

¿Qué podemos esperar de este episodio astronómico? Dado que se producirá en el grado 24 del eje Cáncer-Capricornio, este se relaciona con eclipses lunares de años pasados en los cuales hubo momentos kármicos planetarios de crisis, cambios, giros y resurgimientos de nuevas políticas.

Asimismo, a nivel personal, podemos decir que tanto nuestros sueños, cuerpo (sobretodo los líquidos y el sistema hormonal), emociones y fluidez con la que nos expresamos se verán afectados, y todas aquellas cosas que permanecían ocultas en nuestro interior estarán a flor de piel.

También es importante mencionar que todas aquellas temáticas que se abrieron con el eclipse solar del 2 de julio ya no permanecerán guardadas o reprimidas, es decir: cuestiones de familia, tradición, nación, antepasados, memoria, herencias, vínculos maternos, casas, ámbitos de protección y nuestra necesidad de afecto. Así como también veremos el cierre o finalización de alguna etapa comenzada hace 6 meses durante los eclipses de febrero.

Recomendaciones

Como en todo eclipse, te recomendamos observar y escuchar antes de hacer o decir; no manipules ni fuerces situaciones, no te dejes llevar por las apariencias (evita caer en situaciones engañosas), come sano, hidrátate, camina, haz ejercicio y medita en silencio. De igual forma, anota tus sueños, por si vienen mensajes.

Caerán viejas estructuras, costumbres, mandatos y deberes, y las relaciones de pareja se enfrentarán a temas kármicos de larga data. Honra el pasado, pero sin cerrarle el paso al futuro.

Por último, los signos del zodiaco que se verán más afectados son los cuatro cardinales, es decir: Aries, Cáncer, Libra y Capricornio; especialmente los cancerianos que cumplen entre el 13 y el 19 de julio, y los capricornianos del 13 al 19 de enero. Asimismo, los terceros decanatos de Aries (11 al 19 de abril) y Libra (14 al 22 de octubre) también pueden registrar movimientos intensos durante estos días.

