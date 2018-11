Echando raíces con Juan de Lascurain.

El diseñador, escultor, emprendedor, conferencista internacional, muralista, escritor y CEO de Dream Big, Juan de Lascurain en su primera colaboración para Estilo y Vida de laverdadnoticias.com nos habla de la importancia de echar raíces profundas para crecer alto.



Yo no soy arquitecto, ni constructor. Lo más que he hecho en el ámbito de construcción fue cuando no tenía dinero y un amigo que tenía una constructora en Beverly Hills me invitó a trabajar con el. Le ayude a construir el baño más grande que he visto en mi vida.



Hace unos días iba bajando el puente peatonal en periférico y vi una obra

Me llamo mucho la atención que para construir hacia arriba, primero tienes que construir hacia abajo. Calculó que están construyendo un edificio de unos 15 pisos mínimo.



Lo mismo es con los sueños, ya que primero tienes que echar raíces, tienes que construir hacia adentro para que eventualmente pueda sostener el sueño.



La mayoría de la gente se preocupa más por el fruto, todos lo quieren ver rápido. Si no lo ven rápido se dan por vencidos. Yo se que muchos de ustedes todavía no ven el fruto de su trabajo y sueños.



Puede que estés a punto de darte por vencido. Te quiero motivar a que no te des por vencido.





¡Sigue trabajando duro por lo que quieres lograr!