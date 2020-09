EYACULACIÓN: Estas son algunas formas para retrasarla

Estas son algunas técnicas para controlar la eyaculación y poder disfrutar. Foto: businessinsider

Cuando un hombre tiene relaciones sexuales, también busca la comodidad y satisfacción de su pareja, y también le es imprtante durar lo suficiente, la eyaculación, muchas de las veces se puede retrasar de manera natural y otras tantas, debemos hacer uso del médico. Aquí te decimos cuáles son las más efectivas para poder disfrutar de esos encuentros sexuales.

Con estas técnicas, podrás disfrutar mucho más a tu pareja. Foto: mtvuutiset

Técnicas mentales

Relájate

Algunas veces y en algunos hombres, sirve mejor estar relajados, aquí el acto sexual de “el rapidín” no funciona, si tu manera de hacer las cosas es más bien con calma, hazlo. En este momento el tiempo es de calidad, y lo mejor que puedes hacer es no tener estrés y estar relajado. Tal vez puedas intentar después de un baño de burbujas.

Confianza

En este momento, puedes expresarle a tu pareja lo que sientes. Algunas veces el problema reside en comentarle a tu pareja que te es difícil retrasar la eyaculación y es mejor que le comentes tu sentir. Esto hará que tu pareja te ayude a tomar tiempos, es decir, jugar con el tiempo y el preámbulo sexual, o tal vez, hacer un tipo de juegos para que tu pareja tenga una gran excitación y te ayude de esa manera, a llegar juntos al orgasmo.

Controla tus pensamientos

Este es un súper tip. No es que te recomendamos pensamientos feos o desagradables que te ayuden a bajar la erección, pero si el no estar tan concentrado en llegar al orgasmo. Es mejor que pienses en el momento y en la acción, no en llegar al orgasmo y verás que puedes lograrlo.

Intenta pensar en otras cosas para prolongar la eyaculación. Foto: Pinterest

Técnicas físicas

Controla la masturbación

Practica masturbándote estimulando el pene hasta que estés cerca del orgasmo. Para de forma momentánea hasta que la fase de excitación se debilite y continúa con el proceso de nuevo. Repitiendo este ejercicio varias veces tratando de reducir cada vez más las pausas.

Controlando la respiración

Una técnica de respiración adecuada, puede ayudar en gran parte a retardar la eyaculación. Relájate, respira profundamente el aire por la nariz, expulsando por la boca. Repite este tipo de respiración mientras dure la relación sexual, centrándose en el placer que estás recibiendo.

Controlando la penetración

Cuando estés en pareja prueba a llevar la iniciativa en la penetración llevando el ritmo como parte activa. Así podrás tener el control y detenerte justo antes de tener el orgasmo. Espera a que pase el momento de máxima excitación sin llegar a perder la erección y vuelve a iniciar la penetración.

Presiona el perineo

En la zona perianal se encuentra un punto de acupresión que puede ayudar a detener la eyaculación. Estimular esta zona, ubicada entre los testículos y el ano, hace que la uretra se estreche y con ello se consigue que la eyaculación pueda retrasarse.

Controlando la masturbación puedes prolongar la eyaculación. Foto: Pinterest

Técnicas con condones

Utiliza condón

Al ejercer una pequeña presión en la base del pene y limitar ligeramente la sensación ayuda a mantener la erección por más tiempo.

Utiliza un condón con Retardante

Los preservativos retardantes son condones normales que incorporan algo extra en su lubricante, un ingrediente que produce el retardo en la eyaculación. Muchas personas piensan que su única función entonces es esta, pero esto no es totalmente cierto.

Controlando la eyaculación con condones. Foto: cosmopolitan

Juguetes sexuales

Anillos para el pene

Los anillos para el pene están pensados para que las relaciones sexuales sean más duraderas, haciendo a su vez mucho más placentera la penetración. Existen gran variedad de ellos, con o sin vibración, que además de alargar el período de erección provocan un estímulo especial en el caso de las personas con clítoris.

Cremas retardantes

Las cremas y sprays retardantes son productos que pueden ayudar a aumentar el tiempo de juego en las relaciones sexuales. Entre sus ingredientes suele haber agentes anestesiantes, por lo que hay que aplicar únicamente una pequeña cantidad sobre el glande unos minutos antes de comenzar el coito.

Con anillos para el pene puedes controlar la eyaculación. Foto: Pinterest

Técnicas con posturas sexuales

Introduce posturas sexuales en las que puedas llevar el control, para que así sea más sencillo conseguir retardar la eyaculación.

Misionero

El Perrito

Cucharita

Intenta otras posturas sexuales para retrasar la eyaculación. Foto: diversual

Ejercicios Kegel

Un ejercicio de Kegel es como fingir tener que orinar y luego contenerse. Relajando y apretando los músculos que controlan el flujo de orina. Es importante encontrar los músculos correctos que se van a apretar.

Estos ejercicios de Kegel son muy eficaces. Foto: Pinterest

Con remedios caseros

Aquí mostramos cuáles son los remedios caseros para la eyaculación precoz más eficaces:

Gingko biloba

Jengibre

Manzanilla

Con el té de jengibre puedes retrasar la eyaculación. Foto: buenavida

Prueba la técnica Start/Stop

Es importantísimo que sepas que esta técnica consiste en aprender a reconocer las sensaciones de excitación de tu cuerpo. Para practicar esta técnica es necesario que te olvides de querer durar más o de evitar la eyaculación.

Pasos

Se trata de masturbarte frotando tu pene de arriba abajo poniendo atención a las sensaciones de tu pene y tu área pélvica.

A medida que te acercas a la eyaculación trata de reconocer cómo se siente el cosquilleo que ocurre justo antes, y si es posible cualquier sensación anterior.

Una vez que puedes reconocer estas sensaciones, inicia la siguiente fase de la técnica.

Esta fase consiste en estimularse hasta alcanzar cierto grado de excitación y luego detenerte o disminuir la estimulación paulatinamente antes de volver a subir la intensidad.

De esta forma puedes aprender a mantener cierto grado de control.

Debes estar atento a las causas de eyaculación, ya que a partir de ahí se puede elegir alguna opción. Si aún así, no te funcionan estas técnicas, lo mejor es que debas consultar a un médico especialista ya que también puede ser una patología más profunda que se deba analizar.