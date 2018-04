ESTILO: Estos son los peinados más 'hot' para la época de calor

¡No dejes que el calor afecte tu look esta temporada primavera-verano 2018!

No dejes que el calor afecte tu look esta temporada primavera-verano 2018, donde el calor parece que quiere hacer de las suyas, por eso aquí te damos opciones para que no pierdas el glamour, estés fresca y luzcas un cabello increíble.Estos son los peinados más 'hot' para la época de calor.

Al llevar el cabello suelto adornando tu cara eres más propensa a la aparición de barritos e impurezas en la piel, por eso lo mejor es recoger tu cabello.

Durante la temporada de calor, tus mejores aliados en peinados más 'hot', son las trenzas, coletas y moños, entre otros, las mejores opciones para recoger tu cabello y evitar así las molestas espinillas en esta época.

Estos son los peinados más 'hot' para la época de calor

Moderniza la habitual cola de caballo

Con solo trenzar tu cola ya estás reinventando tu look, lo más importante al usar este peinado es que debes decidir si quieres lucir perfectamente peinada o con un look más descuidado.

Quita el polvo a tu pañuelo

Durante los meses calurosos, la pañoleta es tu mejor amiga, ya que mantiene tu cabello en orden y protegido, además te da un aire bohemio muy chic.

Puedes usarla para recoger todo tu cabello o para decorar un peinado y darle un toque de color y frescura.

Los buns, de los peinados más 'hot'

Un bun te permite un toque tan divertido o elegante como quieras, puedes combinarlo con trenzas, usar dos al mismo tiempo y hasta usarlo para recoger la mitad de tu cabello.

Al igual que la cola de caballo, puedes usarlo para lucir tan elegante como una bailarina de ballet al peinarlo con mucho cuidado o tener un look de Princesa Leia con un par de estos divertidos moños.

Lo mejor del mundo: las trenzas

Trenzar tu cabello en la época de calor es lo mejor para ti, más si tienes la habilidad de hacer diferentes estilos de trenzas. Este es uno de los peinados más hot y más versátiles.

Úsalas para crear peinados con todo el cabello recogido o para lucir la mitad de tu melena al descuido, son muy decorativas y combinan con cualquier estilo.

Aprovecha la época de calor para lucir distinta cada día con cada una de estas opciones de peinado.