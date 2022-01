Duques de Sussex y la condición que le ponen a la Reina Isabel para volver. Foto: elle.mx

Fue en el 2020 que los Duques de Sussex decidieron separarse de la realeza británica, aunque no todo les salió como esperaban, pero ahora, ¿quieren volver a Reino Unido?, conoce la razón por la que lo harían y qué condición han impuesto para hacerlo.

En La Verdad Noticias te revelamos que Meghan y Harry viven actualmente en Montecito, California, Estados Unidos y hace tiempo que no viajan juntos al país británico.

Anteriormente te contamos que Markle se vistió como reina en el Global Citizen Live; sin embargo, ahora te diremos por qué ella y su esposo podrían volver pronto a ver a la Reina Isabel II.

¿Los duques de Sussex volverán a Reino Unido?

Meghan y Harry. Foto: marca.com

La famosa pareja podría regresar a tierra británica para presentar a su hija Lilibet, pero esto podría no ser posible sin una condición que no están dispuesto a negociar, se trata de contar con seguridad oficial que sea financiada por la Reina Isabel II, algo que podría impedir su visita, pues, al parecer Su Majestad no estaría completamente de acuerdo.

Algunos expertos de la realeza sugieren que esta condición del Príncipe Harry puede tomarse como un “chantaje emocional”, y aunque no es oficial que la soberana británica rechace ayudarlos, es lo más posible, aunque, queda un poco de esperanza de que al final ceda y consienta a su nieto, ¿crees que lo logre?

¿Qué profesión tiene el príncipe Harry?

Harry y Meghan. Foto: wipy.tv

El Príncipe Harry realizó estudios de Arte y Geografía en el colegio Eton, aunque no estudió la Universidad, pues, cuando lo iba a hacer en julio de 2004 comenzó su entrenamiento militar.

Conoce más sobre estos ‘royals’ leyendo Duques de Sussex ¿en busca de amigos?

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Con información de harpersbazaar.com