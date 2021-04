Duque de Edimburgo: ¿Dónde y a qué hora ver su funeral?

¿Cómo será el funeral del Duque de Edimburgo?, el esposo de la Reina Isabel II era conocido por no ser un gran fan de las celebraciones vistosas y aunque, tal vez si no hubiera pandemia la historia sería diferente, pero para su suerte, para su despedida no habrá multitudes ni flores, ¿así lo habría querido?

El 9 de abril de este 2021 Reino Unido perdió a uno de sus ’royals’ más longevos, el Duque de Edimburgo, y esto sacudió a todo el mundo, de ahí que su funeral será uno de los eventos más solemnes y tristes para la Reina Isabel II, y tendrá lugar el próximo 17 de abril justo en medio de las medidas sanitarias para controlar la pandemia del COVID-19.

La muerte del Duque de Edimburgo ha hecho que sus súbditos más fieles deseen asistir a dejar flores para despedirlo; sin embargo, la realeza ha solicitado que eviten hacerlo, y a cambio piden que esos recursos los destinen a una organización benéfica, pues en esta ocasión las medidas sanitarias son explícitas y no quieren multitudes, así que, sin querer el gusto del esposo de la Reina Isabel II por los eventos austeros se está cumplien

¿A qué hora será el funeral del Duque de Edimburgo?

La ceremonia religiosa para despedirse del esposo de la Reina Isabel II se llevará a cabo a las 9:40 de la mañana (horario Ciudad de México) del sábado 17 de abril de 2021 y para comenzar habrá una procesión a la Capilla de San Jorge en el Castillo de Windsor.

El funeral de Felie de Edimburgo no será como el de un monarca, sino solo uno real ceremonial donde se le rendirá homenaje.

Así será el funeral del esposo de Isabel

Actualmente el ataúd del Duque de Edimburgo está resguardado en la Capilla Privada del Castillo de Windsor tendrá un estandarte personal con el que estará cubierto y una corona de flores, y llegada la hora será llevado hasta la Capilla de San Jorge, ahí será puesto por miembros de Batallón de Granaderos de la Guardia de la Reina Isabel II, un grupo del que el fallecido papá del Príncipe Carlos fue por 42 años coronel

En La Verdad Noticias te revelamos que en esta procesión habrá una Land Rover que será el principal medio de transporte para los restos del Príncipe Felipe de Edimburgo hasta la Capilla de San Jorge, y se trata de un automóvil cuyo diseño fue elaborado con la participación del esposo de la Reina Isabel II, ¡asombroso!

Duque de Edimburgo. Foto: rtve.es

Se sabe que durante la procesión la campana de la torre del toque de queda doblará y que habrán disparos de cañón, y cuando esta llegue a la Capilla de San Jorge se recibirá al ataúd del Duque de Edimburgo con el himno nacional de Inglaterra y con una guardia de honor, y justo antes de que este entre al tempo habrá un minuto de silencio.

Posteriormente el arzobispo de Canterbury y el decano de Windsor serán quienes indicarán que el féretro ya puede ingresar y así se iniciará la ceremonia religiosa.

En el altar habrá cojines de con las insignias de Dinamarca y Grecia, sus alas de la Royal Air Force, las medallas y condecoraciones conferidas junto con su bastón de mariscal de campo.

Cuando la ceremonia religiosa concluya el Duque de Edimburgo será enterrado en la Bóveda Real de la Capilla de San Jorge, y será hasta la primera hora del domingo que en señal de luto las banderas ondearán a media asta.

¿Dónde ver el funeral del esposo de Isabel?

Hasta el momento se sabe que la transmisión del funeral del Duque de Edimburgo será hecha por la BBC, pero se desconoce el horario en que esta será y si se podrá ver la ceremonia desde el interior de la Capilla de San Jorge.

Por otro lado, la realeza británica tampoco ha dicho sí transmitirá este momento tan solemne por medio de su canal oficial de YouTube, ya que si lo hizo en un homenaje anterior donde hubo salvas de cañón lanzadas para rendir honores al esposo de la Reina Isabel II.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.

Con información de Milenio.