Dostarlimab, el medicamento que cura el cáncer

Un día histórico para la medicina y la ciencia: médicos aseguran haber encontrado la cura del cáncer en estudio reciente que dejó como resultado a 18 pacientes en remisión.

De acuerdo con "The New York Times", este fármaco de inmunoterapia tuvo gran eficacia en un ensayo clínico; lo que da esperanza en esta enfermedad que afecta a más de 20 millones de nuevas personas cada año y deja 10 millones de muertes.

Descubren la cura del cáncer

Científicos descubren un fármaco que cura el cáncer

En "The New England Journal of Medicine", se publicó un artículo sobre el estudio realizado a pacientes con cáncer de recto; los cuales recibieron dostarlimab cada tres semanas durante seis meses y terminaron libres de cáncer.

Este fármaco desenmascara las células cancerosas permitiendo que el sistema inmunitario las identifique y las destruya con mayor eficacia, haciendo que los pacientes no tengan que recurrir a más tratamientos contra la enfermedad.

Dr. Luis Díaz, experto, aseguró que los participantes del estudio tuvieron una respuesta clínica favorable, dejándolos sin evidencia clínica de tumores en las imágenes de resonancia magnética.

"Es alentador que los síntomas más difíciles como el dolor y el sangrado se hayan resuelto con el uso de dostarlimab", dijo el Dr. Luis Díaz.

Otro dato importante del estudio es que, después de someterse a una revisión periódica de hasta 25 meses, no se han notificado casos de progresión o recurrencia de la enfermedad; o eventos adversos de grado 3 o más.

Cabe recalcar que este experimento se realizó con pacientes de cáncer avanzado (etapa 2 y 3).

Opiniones de la comunidad médica

Dostarlimab, la nueva esperanza de las personas con cáncer

El doctor Luis A. Díaz Jr., quien publicó el artículo, expresó que es la primera vez en la historia del cáncer que esto sucede.

“El estudio aún tiene que replicarse en poblaciones más grandes pero hay resultados notables y sin precedentes”, explicó.

También, Hanna K. Sanoff, MD, MPH, de UNC Lineberger Comprehensive Cancer Center, explicó que estos hallazgos son muy alentadores para las personas con cáncer pero “deben verse con cuidado hasta tener resultados más detallados".

