Agencias/ Diario La Verdad CANCÚN, Q. Roo.- Todos los días los usamos para comprar algo, ya sea que necesitemos o simplemente porque queremos, y definitivamente que todos los que trabajamos los esperamos cada quince días y festejamos cuando los vemos salir del cajero, hablamos de los billetes, objetos comunes y corrientes que son parte de nuestro día a día pero que muy pocas veces nos detenemos a inspeccionar todos y cada uno de sus detalles, por ejemplo tu sabes ¿Dónde se ubican los paisajes de los billetes mexicanos? ¿Jamás te has hecho esta pregunta? No importa cuál haya sido tu respuesta pues estamos seguros que esta información será de tu agrado. La página 'I like México' en Facebook se hizo la pregunta ¿Dónde se ubican los paisajes de los billetes mexicanos? y posteriormente se dio a la tarea de localizar los lugares para después compartir las imágenes con cada uno de sus respectivos billetes.

Els tiene impreso el sitio arqueológico de. Fue una de las ciudades más importantes de Mesoamérica. Se fundó en el 500 a.C sobre la cima de una montaña en el centro de los Valles Centrales de Oaxaca y funcionó como capital de los Zapotecas desde los inicios de nuestra era hasta el 800 d. C. Eltiene elque es el que mejor estado de conservación tiene y con la mayor estructura original de los que quedan en México. Fue un elemento urbano relevante para que el Centro Histórico de Morelia fuera declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 1991.en la parte de atrás tienen impreso a, la ciudad y capital del imperio Mexica. Cabe mencionar que fue destruida por los españoles, y se ubicaba en la zona centro de la CDMX. Eltiene impresa laa los pies de los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, en la región de Amecameca, uno de los primeros hogares de la gran poetisa Sor Juana Inés de la Cruz y se ha convertido en uno de los puntos turísticos más atractivos del Estado de México. Ahora tenemos al famosísimoinspirado en el poder del arte mexicano, tiene impreso la representación del campanario y cúpulas de lay elementos ornamentales de la región. La nueva versión es considerado uno de los billetes más bellos del mundo por los elementos históricos y artísticos que muestra; resalta por las pinturas, paisajes y rostro. Por último el hermoso y algo raro de conseguir eltiene impresa la. La Universidad data desde el siglo XVIII, etapa colonial del florecimiento de la Villa de Guanajuato, tiene su base en el hospicio de la Santísima Trinidad, instalado el día primero de octubre de 1732. ¿Interesante no? y aunque hay una imagen que si contiene un fotomontaje y que el mismo administrador de la página lo confiesa, el ahora saber