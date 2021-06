¿Dónde está el emoji de la bandera LGBT?

Es temporada del orgullo, por lo que el emoji de la bandera LGBT está apareciendo con todo en las redes sociales, pero aún hay quienes no conocen todo acerca de este pequeño icono de la comunidad.

Algo que debes saber es que el emoji fue creado por Unicode, la compañía encargada de diseñar y estandarizar los emojis a los que tenemos acceso en todos los dispositivos y aplicaciones, así como en las versiones para computadoras de escritorio.

Recientemente, la empresa se ha preocupado por agregar nuevos elementos que ayuden a mejorar la representación de la comunidad LGBT en la comunicación cotidiana, con emojis de parejas de géneros diversos, interraciales, mujeres con barba y familias homoparentales.

¿Cómo tener el emoji de la bandera LGBT?

La bandera LGBT está justo al lado de la bandera trans.

Quizás te has tomado algunos minutos en buscar este emoji y aún no lo has encontrado. Esto no quiere decir que tengas que descargarlo, pues en realidad aparece en la sección de banderas de todo el mundo, justo al lado de la bandera del orgullo trans.

Los diseños de Unicode están enfocados en que haya una mejor compatibilidad entre plataformas y en actualizar constantemente los emojis que estaban rezagados, por lo que no nos sorprendería en el futuro ver otras banderas representativas de las identidades LGBT no tan comunes dentro .

Otros emojis LGBT

¿Ya conoces los emojis de identidades LGBT?

La última actualización de emojis para Android y iOS, lanzada el 27 de septiembre de 2020, añadió algunas novedades para las personas de la diversidad como mujeres con barba, pero algunos de ellos son exclusivos para dispositivos de compañías específicas.

Además del emoji de la bandera LGBT, en esa actualización vimos por primera vez la inclusión de la bandera transgénero y del símbolo de la comunidad. También aparecieron las novias con smoking y los novios con vestido de bodas, emojis de género neutro como el que está alimentando a un bebé y el de un Santa Claus.

