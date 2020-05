Dónde comprar cubrebocas-N95

Sin embargo, no todos los cubrebocas son seguros y de calidad. Es necesario usar el cubrebocas correcto y usarlo de forma correcta; el N-95 es el más recomendado por su alta efectividad.

Por qué es seguro el cubrebocas N-95

El cubrebocas n95 es una mascarilla que filtra eficazmente partículas. Su designación numerológica “95” quiere decir que filtra el 95% de las partículas aéreas.

Está hecha de polímeros sintéticos o polipropileno no tejida, lo que permite una eficaz filtración de partículas aéreas. Este es usado en labores de construcción, colectas de basura, metalurgia y para evitar contagios de enfermedades por partículas biológicas. Permite respirar, es cómoda y tiene la seguridad que necesitamos.

Las mascarillas comunes de farmacias o tiendas no suelen ser eficaces pues no están diseñadas con los materiales necesarios para una buena protección contra el COVID-19. Traspasan las partículas aéreas y no se ajustan completamente al rostro.

Aunque este cubrebocas es desechable, pues debe usarse un máximo de 8 horas (Según el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades CDC), se han adoptado formas de reutilización de éstos. Una forma es adquiriendo varias mascarillas y rotar su uso.

Si se ha usado una mascarilla en el día, ésta debe retirarse y colocarse en un lugar estratégico para que se ventile y se seque durante tres o cuatro días. Pasado éste tiempo ya no habrá agentes virulentos en el cubrebocas. Luego puede volver a usarse y el mismo procedimiento se hará con cada mascarilla usada.

Cómo usar el cubrebocas de forma eficiente

Según la OMS, deben usar el cubrebocas quienes tienen que cuidar a los contagiados por el COVID-19 o si sospecha que ha sido contagiado, especialmente el personal de salud. También deben usarla aquellos que presentan tos o estornudos.

Sin embargo, el cubrebocas se ha vuelto necesario hasta para salir a hacer compras, pues la pandemia ha alcanzado niveles muy altos. La infección por COVID-19 puede estar en cualquier persona o superficie en la calle. Por tanto, para prevenir es mejor usarla; pero hacerlo correctamente. La efectividad de la mascarilla depende mucho de su buen uso.

Antes de colocarse la mascarilla N-95 es necesario desinfectar las manos, bien sea lavándolas con agua y jabón o limpiándolas con algún producto a base de alcohol mayor a 70%.

Para colocarla se sujeta por la parte externa, nunca tocando el interior del cubrebocas, ajustando de forma que cubra mentón, boca y nariz.

Siguiendo de ajustar las tiras elásticas detrás del cráneo y cuello.

Luego se ajusta la banda metálica en la nariz, logrando que quede lo más hermética posible, evitando fugas o por el contrario filtración.

Para retirarla, solo agarra las tiras elásticas y retíralas con cuidado. Desecha o colócalas a ventilar por tres o cuatro días. Termina lavando bien tus manos.

Cómo adquirir una mascarilla N-95 en Internet

Es innegable la escasez de los cubrebocas para la protección del COVID-19, debido a la gran demanda de este importante producto. Debemos tener en cuenta que ha pasado a ser parte de nuestra indumentaria diaria. Así que conseguirlas se ha convertido en un reto, en especial si deseamos hacer una compra por internet.

Debemos ser cuidadosos con las ofertas de mascarillas en la web, ya que muchos se han aprovechado de la situación para estafar a las personas con imitaciones de cubrebocas. Por ello lo más recomendable es hacer una compra a los proveedores directos de china. Pero, ¿cómo encontrar este proveedor?

En el sitio n95cubrebocas.com podrás encontrar los distribuidores directos de fábrica de las mascarillas N-95. Para una mejor aprovechamiento de la compra, puedes hacer pedidos al por mayor, teniendo en cuenta el costo del envío, los costos aduaneros y el tipo de transporte.

Antes de comprar un cubrebocas que proteger tu vida y la de otros, debes asegurarte que sea un producto original. Preferiblemente, que sean productos que vengan directamente de la fábrica, desde China. Esto garantiza la originalidad del material del cubrebocas y una mayor efectividad del producto.

Consideremos el hecho de que las cifras de contagio por coronavirus COVID-19 siguen en aumento. Así que es indispensable tener en casa no solo una mascarilla sino varias, y usarlas de la forma correcta, complementando con una buena higiene para una mayor efectividad de protección.