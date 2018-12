Donald Trump promueve la moda mexicana sin darse cuenta

Let´s bring the past and give it a new perspective. @ARMANDOTAKEDA 19SS -THE FUTURE- Look 17 @fashionweekmx Venue: the legendary bosques de chapultepec @prochapultepec Accessories in collaboration with @fernandorodriguezdesign Shoes by @micheldomit #armandotakeda #mbfwmx #ss19 #mexico #moda #fashion #mode #show #runway #desfile #cdmx #ファッション #メキシコ

A post shared by ARMANDO TAKEDA (@armandotakeda) on Oct 26, 2018 at 6:03pm PDT