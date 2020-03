Donald Trump ataca a Meghan Markle y al príncipe Harry ¡Qué le pasa! foto cortesía el heraldo de chiapas

Hace algunos días se dio a conocer que los duques de Sussex, Meghan Markle y el príncipe Harry se mudarían de Canadá a Los Ángeles Estados Unidos, sin embargo, no todo es buena noticia para ellos pues el presidente de ese país Donald Trump, los atacó ¿sabes qué hizo?

Como ya sabemos desde hace algunas semanas se especulaba del cambio de domicilio de Meghan Markle, el príncipe Harry y el pequeño Archie y hasta apenas la semana pasada se hizo realidad.

Donald Trump ataca a Meghan Markle y al príncipe Harry ¡Qué le pasa! foto cortesía sermana

Se dice que en su nuevo hogar ambos tendrán muchos contactos tanto personales como profesionales, incluso podría ser el regreso de Meghan a la pantalla grande en diferentes papeles importantes.

Al parecer no disfrutar del todo, ya que a pesar de que en Los Ángeles estarán más cerca de Doria, la madre de Meghan, y una buena oferta de trabajo, la noticia no fue del todo acepta, incluso Trump dejó en claro que no pagará la seguridad de los duques y arremetió contra ellos.

El mandatario estadounidense les envió un claro mensaje vía Twitter y no fue nada bonito para Meghan y Harry.

“Soy un gran amigo y admirador de la reina y del Reino Unido. Se informó de que Harry y Meghan, que abandonaron el Reino Unido, residirían permanentemente en Canadá. Ahora han dejado Canadá para venir a los Estados Unidos” …

“Sin embargo, el país no pagará su protección de seguridad. ¡Deben pagar!", expresó Trump en su cuenta de Twitter.

Donald Trump ataca a Meghan Markle y al príncipe Harry FOTO INFOBAE

TE PUEDE INTERESAR: Meghan Markle ya tiene trabajo y será en DISNEY

De esta manera el mandatario indicó los duques deberían pagar por su propia seguridad, por lo que un portavoz de los duques afirmó ellos no tienen planes de pedir recursos de seguridad al gobierno de los Estados Unidos, pues de hecho se hará con fondos privados.