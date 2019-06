Doña Sofía retoma sus actividades tras el retiro del rey Juan Carlos

En días recientes, el rey Juan Carlos se jubiló, tras anunciar su intención de abandonar la vida institucional, por lo que el monarca se despidió a lo grande con una corrida de toros en Aranjuez; sin embargo, doña Sofía no asistió.

Lo que confirma que aunque el padre de Felipe VI se ‘jubile’ no tiene por que afectar a doña Sofía. La Emérita no estuvo presente en Aranjuez, lo que no resulta extraño, ya que no es aficionada a los toros, anudado a que la fecha coincidió con el cumpleaños de su hermano, Constantino de Grecia.

Luego de unos días de descanso en su natal tierra, doña Sofía ha vuelto a su actividades y al trabajo, sin embargo, no lo ha hecho como parte de su agenda oficial.

Como parte de sus actividades, doña Sofía acudió a la presentación del cortometraje “Lemon”, en el marco del Día del Medio Ambiente y el día de los Océanos, el cual tuvo lugar en el Teatro Real.

Cabe señalar que el corto fue promovido por la Fundación Reina Sofía con el objetivo de crear conciencia sobre el problema que entrañan los plásticos en la naturaleza.