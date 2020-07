Dolphin skin: la tendencia de maquillaje en la piel en tres pasos

Esta tendencia de piel de delfín te la decimos en tres simples pasos. Foto: hudabeauty

Las tendencias de maquillaje en Instagram casi siempre tienen que ver con looks dramáticos de ojos, pero esta vez ha surgido un nuevo estilo que no requiere brochas, ni una técnica perfecta: la piel de delfín o dolphin skin.

¿Qué es la dolphin skin?

Después de una búsqueda extensiva en Instagram, observamos que la piel de delfín surgió en el 2019, pero no fue hasta hace unas semanas que la marca Iconic London publicó una forma muy simple de lograr el efecto dolphin skin y así, un montón de chicas se unieron a la tendencia mostrando el how to en sus cuentas.

La piel de delfín también se puede extender hacia el cuello y las clavículas para un resultado más original.

El resultado es una piel tan brillante que se asemeja a la de un delfín saliendo del agua, por lo que resulta una opción verdaderamente perfecta para el verano. La estrella de este look es el blush, el iluminador y la bruma facial.

¿Cómo hacer la dolphin skin con maquillaje?

Tras haber aplicado la base, el corrector y el maquillaje para ojos, coloca un blush rosado en gel o crema en las mejillas y difumínalo a suaves toques con los dedos, desde las “manzanitas” del rostro, hacia afuera. Si lo deseas, puedes suavizar el blush pasando una esponja facial. Luego, aplica unas gotas de iluminador líquido en el hueso del pómulo, difumina nuevamente y finaliza rociando un mist iluminador en toda la cara.

La piel de delfín o dolphin skin también se puede simplificar en dos pasos: pon una gota de blush en las mejillas, luego una de iluminador, y así sucesivamente hasta que llegues al pómulo. Desvanece con los dedos para un efecto suave y finaliza con la bruma facial.

¿Y sin maquillaje?

Para las amantes del skincare, esta piel radiante se puede obtener sólo con tratamientos de cuidado facial. Primero, limpia el rostro con agua micelar o exfoliante si tienes células muertas. Enseguida, ocupa una esencia y un suero efecto plump o filler.

Ahora, aplica una crema que deje un acabado de tez húmeda, ayúdate de un sérum o aceite en barra para llevar a los puntos altos de la cara y finaliza con un gel ligero que refleje el brillo. Entre cada paso espera a que los productos se absorban y da el toque final con un wet mist.

No hay pretextos para que te unas a esta tendencia de maquillaje, pues le queda a cualquier color de piel, es sencilla y es tan natural o protagónica como quieras. Qué dices, ¿le darías una oportunidad en tu rostro?