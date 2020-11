¿Distanciamiento social por la pandemia afecta o no el sistema inmunológico?

El distanciamiento social es necesario para contener la pandemia del COVID-19. Foto: bbva.com

La pandemia del COVID-19 ha creado una nueva normalidad, una donde el distanciamiento social es base para evitar un contagio y con ello mantener la vida, pero ante este intento por sobrevivir se ¿afecta sin querer el sistema inmunológico?, pues en La Verdad Noticias te lo revelamos, así que ¡no te los pierdas!

El distanciamiento social afecta al sistema inmunológico

En estos tiempos de pandemia no solo debemos cuidar la salud física, también la emocional, y es que el distanciamiento social, aunque por un lado nos protege de la propagación del COVID-19, también está mermando nuestro estado anímico, y es que estar a solas, lejos de los seres que más se aman es un desafío al que también se le debe hacer frente, pero algunos dicen que no estar en contacto con más personas podría afectar la eficacia de nuestro sistema inmunológico, pero ¿será cierto?

Al respecto, la Universidad de Yale, asegura que el distanciamiento social no afecta el sistema inmunológico, ya que aun cuando las personas no convivan o no entren en contacto con más seres humanos el sistema inmunológico sigue activo, pues responde con frecuencia a bacterias, virus y gérmenes que se encuentran en exteriores e interiores las 24 horas del día.

El distanciamiento social evita contagios contra el COVID-19. Foto: elperiodico.com

Ante esto, el investigador del sistema inmunológico en la Universidad de Yale, Akiko Iwasaki, declaró:

“Estamos constantemente expuestos a microbios.”

Y agregó:

“Nuestro sistema inmunológico está siempre activo.”

De igual manera, Akiko Iwasaki, explicó que el efecto que tiene la inmunidad acumulada y los beneficios de las vacunas infantiles son duraderos, y definitivamente no se eliminarán de un día para otro solo porque se mantenga el distanciamiento social impuesto por la pandemia del COVID-19.

Finalmente, el experto de la Universidad de Yale señaló que, si se quiere fortalecer el sistema inmunológico durante los tiempos de la pandemia, es necesario implementar hábitos saludables, especialmente tratar de controlar el estrés, ejercitarse y tener una buena alimentación, así como tratar de respetar las 8 horas de sueño.

