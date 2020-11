Disminuye el riesgo de muerte con un estilo de vida SALUDABLE

Cuida tu vida, lleva un estilo de vida saluble. Foto: hogarmania.com

Un estudio preliminar que se dará a conocer en las Sesiones Científicas 2020 de la Asociación Americana del Corazón, asegura que se puede reducir el riesgo de muerte aunque los pacientes tomen muchos medicamentos, lo único que se debe hacer es realizar ejercicio, comer sanamente, no fumar y tratar de tener un estilo de vida saludable.

¿Por qué tener un estilo de vida saludable?

Al respecto, el estudiante de medicina de Weill Cornell Medicine de la Universidad de Cornell en Estados Unidos, quien además es el autor principal del estudio, señaló que desde hace muchos años se conocen todos los beneficios de tener un estilo de vida saludable, pero ahora, sus investigaciones recientes demuestran que esto también aplica y mejora la salud de las personas que en este momento tienen diversos problemas médicos y que incluso se encuentran tomando diversos medicamentos.

Para obtener los resultados se obtuvieron luego de evaluar la información de 20 mil personas que participaron en el estudio Reasons for Geographic and Racial Differences in Stroke (REGARDS), en el que el 56 por ciento fueron mujeres y la edad promedio fue 64 años de edad.

Al inicio de la investigación el 44 por ciento de las personas ingería al menos 4 medicamentos recetados o menos, mientras que el 39 por ciento consumía de 5 a 9 fármacos, mientras que el 17 por ciento tomaba 10 a más medicinas.

Ante esto, se evaluaron los comportamientos de estilo de vida saludable de los participantes, y estos fueron:

Actividad física

Abstinencia de fumar

Tiempo de actividad sedentaria

Dieta mediterránea donde se ingiera más aceite de oliva, legumbres, pescado, frutas, cereales integrales, verduras.

Consumo de vino y lácteos

El estudio dio seguimiento al menos por 10 años, descubriendo que la posibilidad de muerte puede reducirse sin importar la cantidad de fármacos que cada participante estuviera tomando, entre más saludable era su estilo de vida.

Finalmente, el estudiante de Weill Cornell Medicine de la Universidad de Cornell señaló que nunca es tarde para comenzar a adoptar un estilo de vida saludable, y en La Verdad Noticias, te sugerimos hacerlo sin importar tu edad o enfermedad, has ejercicio, come sano y no fumes.

