Disfunción eréctil aumenta en la cuarentena: 8 razones que la provocan

Descubre cuáles son las razones por las que los hombres pueden padecer disfunción eréctil. Foto: www.shutterstock.com

El urólogo del Hospital Vithas Medimar, Dr. Bartolomé Lloret, asegura que durante la cuarentena la disfunción eréctil en hombres se ha incrementado de forma significativa, incluso la están sufriendo aquellos que nunca la habían presentado, y ante dicha situación expone ocho razones con las que se podría explicar la incapacidad de los varones para mantener una erección firme durante la intimidad, ¡cuida tu salud!

Depresión causa disfunción eréctil

El Dr. Bartolomé Lloret, indica que para tener una vida sexual plena es necesario tener en equilibrio mente y cuerpo, particularmente hablando sobre las condiciones emocionales, señala que se debe estar bien, de lo contrario el hombre no podrá activar las hormonas y neurovasculares que permiten la erección, de ahí que la depresión sea un factor que se debe vigilar.

Según el experto, la excitación que provoca la erección da inicio en el cerebro, pero si el hombre está deprimido puede que se disminuya su deseo por tener intimidad e incluso desaparezca, esto también puede ser causado debido a los medicamentos que los médicos envían para tratarla, por ello es necesario revisar junto al especialista las alternativas que puede haber para evitar la disfunción eréctil.

Disfunción eréctil y los medicamentos

El experto, comentó que algunos analgésicos, hipotensores, ansiolíticos, diuréticos y otros medicamentos pueden afectar la erección, un síntoma que se presenta en cuanto el fármaco se ingiere, de ahí la importancia de vigilar y acudir al médico ante cualquier efecto adverso o extraño.

Ingerir alcohol también provoca disfunción eréctil

Tomar alcohol de más puede provocar falta de potencia y rigidez en la erección, también produce trastornos en la eyaculación y si se ingiere por mucho tiempo habrá lesiones neurológicas, hepáticas y hormonales que se hacen irreversibles, y ante ello Lloret aconseja atención preventiva.

Mal humor y estrés causan disfunción eréctil

Tener muchos pendientes, preocupaciones, trabajo causa mucho estrés y con ello mal humor, así que difícilmente se puede tener encuentro íntimo pleno, por eso el El Dr. Bartolomé Lloret, sugiere que el paciente tenga una dieta saludable, haga ejercicio con frecuencia y duerma el tiempo necesario para descansar, así mantendrá su corazón sano y con ello evitará la disfunción eréctil.

Sobrepeso fomenta la disfunción eréctil

Tener un peso excesivo provoca que los niveles de testosterona se alteren, lo cual favorece a la disfunción eréctil, ya que dicha hormona es necesaria para tener tensión muscular y mantener la libido, además claro que tener sobrepeso puede hacer que el paciente se sienta desconfiando sobre su físico y presente autoestima baja.

La disfunción eréctil aumenta con libido bajo

Si el deseo sexual se pierde no necesariamente se padece disfunción eréctil, ya que hay quienes pese a ello son capaces de tener una erección normal; sin embargo, el no desear tener una o incluso no ser capaz de encontrar estímulos que la provoques tiene que ver con la pérdida de libido, la cual se produce por factores psicológicos y físicos.

Enfermedades pueden provocar disfunción eréctil

El párkinson, la diabetes, el hipotiroidismo, la hipertensión, la arteriosclerosis, la obesidad y muchas otras enfermedades pueden provocar que los hombres no puedan tener una erección en la intimidad, ya que los vasos sanguíneos, nervios y músculos se pueden ver dañados, por lo que no podrán tener un funcionamiento adecuado, ante ello, el experto sugiere prevenir y realizar un diagnóstico oportuno, para que las consecuencias negativas sean menores.

Las drogan pueden causar disfunción eréctil

Esto no quiere decir que las drogas causen disfunción eréctil; pero sí es una de las causas principales por las que los jóvenes se ven afectados, entre estas destacan el chocolate, drogas de síntesis, es decir pastillas y la cocaína.

Con información de www.diarioahora.pe.