Disfunción eréctil ¿Remedios caseros de viagra natural son efectivos? Foto: sabervivirtv.com

La disfunción eréctil es un mal que afecta a muchos hombres, aunque desde el siglo XXI las cosas han mejorado gracias a la viagra, pero, este medicamento, ¿puede sustituirse con remedios caseros?

En La Verdad Noticias te recordamos que antes de que uses cualquier opción alternativa debes consultarlo con un doctor homeópata o médico general, de lo contrario podrías poner en riesgo tu vida.

Anteriormente te contamos cuál es la causa de la disfunción eréctil; sin embargo, ahora te diremos qué se sabe sobre las opciones naturales para reemplazar la pastilla azul.

¿Qué es el viagra natural o herbal?

Quiénes producen esta opción natural para la disfunción eréctil aseguran que sus productos son capaces de sustituir el efecto del sildenafilo y aunque hay mucha polémica sobre el tema, se debe tener en cuenta que al menos la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) no los considera una opción segura, de ahí que no los regula, ya que para esta institución no hay evidencia científica positiva sobre su efecto.

Algunos detractores de las opciones en productos a base de hierbas o que se crean de forma natural aseguran que pueden ser un riesgo para la salud, ya que pueden bajar la presión arterial, algo que puede afectar a pacientes que ingieren nitrato recetado, pero no solo eso, hay quienes indican que al no tener un control o regulación oficial, pueden contener sustancias contaminantes que pueden causar efecto secundarios adversos, por ello, no lo sugieren como una opción segura para tratar la disfunción eréctil.

¿Qué provoca la disfunción eréctil?

No existe un motivo en especial, ya que son varios factores que pueden dañar el sistema endocrino, nervioso y vascular, así que depende del caso particular de cada paciente, además debes saber que esta enfermedad puede surgir en cualquier etapa de la vida, aunque existen más probabilidades de desarrollarla en medida de que se envejece.

Conoce más del tema leyendo Helado de viagra sorprende en las redes.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Con información de eluniverso.com